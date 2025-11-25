أعشاب تخلصك من التوتر والقلق بعد عناء يوم طويل، لاستعادة هدوئك

18 حجم الخط

بعد يوم طويل ممتلئ بالضغوط، تصبح الأعصاب مشدودة، ويزداد القلق والتوتر بشكل قد يؤثر على جودة النوم، والمزاج، وحتى طريقة التعامل مع الأسرة. وهنا تلجأ الكثير من النساء إلى الحلول الطبيعية التي لطالما كانت جزءًا من الطب الشعبي، وباتت الآن مدعومة بالدراسات العلمية الحديثة.

فالأعشاب تمتلك قدرة ملحوظة على تهدئة الجهاز العصبي، تخفيف التوتر، وتنظيم الهرمونات المرتبطة بالقلق، دون آثار جانبية خطيرة عند استخدامها بطريقة صحيحة.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الأعشاب المهدّئة تعد أدوات فعّالة تعيد التوازن للجسم والعقل بعد يوم طويل متعب. ومع دمجها في روتينك المسائي، يمكنك استعادة الصفاء الذهني والنفسي، وتحسين جودة نومك، وتخفيف آثار الضغط العصبي على صحتك اليومية.





أعشاب تساعدك على التخلص من التوتر والقلق

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أهم الأعشاب التي يمكن الاعتماد عليها لتهدئة التوتر والقلق، مع شرح فوائدها، وطرق تحضيرها، وكيفية دمجها في روتين نهاية يومك ليصبح أكثر راحة وطمأنينة.



مشروبات دافئة لرفع المزاج



1. البابونج: زهرة الهدوء الذهبي

يُعد البابونج من أكثر الأعشاب استخدامًا عندما يتعلق الأمر بالاسترخاء وتهدئة العقل. فهذه الزهرة الصغيرة تحتوي على مركبات فعّالة مثل الأبيجينين الذي يرتبط بمستقبلات معينة في الدماغ، ليساعد على تخفيف القلق وتعزيز النوم الهادئ.

فوائد البابونج:

يخفف التوتر ويقلل حدة التفكير الزائد.

يحسن جودة النوم ويعالج الأرق الخفيف.

يهدئ تقلصات المعدة الناتجة عن التوتر.

يقلل من الصداع المرتبط بالإجهاد.

طريقة التحضير:

اغلي ملعقة كبيرة من البابونج في كوب ماء لمدة 3 دقائق، ثم اتركيه مغطى 5 دقائق قبل تناوله. يمكن إضافة عسل أو قطرة ليمون لتعزيز النكهة.

أفضل وقت لتناوله: قبل النوم بساعة، أو أثناء لحظات الانفعال العصبي.

2. اللافندر (الخزامى): رائحة تُعيدك إلى الهدوء فورًا

يشتهر اللافندر بقدرته السريعة على تخفيف القلق وتهدئة الأعصاب، ليس فقط كمشروب، بل وأيضًا عبر استنشاق زيته العطري. تشير الأبحاث إلى أن رائحة اللافندر تعمل على خفض معدل ضربات القلب وتهدئة الجهاز العصبي السمبثاوي المسؤول عن “استجابة القتال أو الهروب”.

فوائده:

يقلل هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر).

يحسن المزاج ويقلل الشعور بالضيق.

يساعد على الاسترخاء العميق قبل النوم.

يخفف التوتر العضلي.

طرق الاستخدام:

مشروب اللافندر: ينقع نصف ملعقة صغيرة من أزهاره في ماء مغلي لمدة 7 دقائق.

زيت الخزامى: يُضاف منه نقطة أو نقطتان على الوسادة أو في الديفيوزر.

حمام دافئ باللافندر: ملعقة من الزيت في ماء الحمام.

نصيحة: لا تفرطي في استخدام اللافندر كمشروب يوميًا، يكفي 3 مرات أسبوعيًا.

3. المليسا (الترنجان): عشبة مزاج الفرح

المليسا أو الترنجان من الأعشاب التي تتميز بتأثيرها الفوري على المزاج، إذ تساعد على تنظيم الناقل العصبي GABA المسؤول عن مشاعر الهدوء. غالبًا ما تُستخدم لمنع نوبات القلق المفاجئة، ولتهدئة ضربات القلب السريعة.

فوائد المليسا:

تهدئة القلق وتقليل التفكير المفرط.

دعم الاسترخاء دون الشعور بالنعاس الشديد.

علاج عسر الهضم العصبي.

تحسين التركيز عند الشعور بالتوتر.

طريقة التحضير:

ملعقة صغيرة من أوراق المليسا في كوب ماء مغلي لمدة 10 دقائق، ويمكن مزجها مع النعناع لتعزيز فائدتها.

ملاحظة: لا يُنصح بالإكثار منها لأصحاب انخفاض الضغط.

4. النعناع: تهدئة فورية للجسم والعقل

النعناع ليس مجرد مشروب منعش، بل يمتلك تأثيرًا قويًا على تهدئة الجهاز العصبي. رائحته وحدها تعمل على تخفيف التوتر وتقليل العصبية، كما أنه يساعد في تخفيف الصداع الناتج عن الإجهاد.

فوائده:

يزيل التوتر العصبي بشكل سريع.

يهدئ آلام القولون العصبي المرتبطة بالقلق.

يساعد على تحسين التنفس عند الشعور بالانزعاج.

يخفف الصداع وزغللة العين الناتجة عن الإجهاد.

طريقة التحضير:

يمكن غلي أوراق النعناع أو إضافتها على ماء ساخن فقط دون غلي ليحافظ على الزيوت الطيارة.

أفضل وقت لتناوله: بعد العشاء أو عند الشعور بضغط نفسي.

5. الشمر: مهدّئ هضمي وعضلي

يعمل الشمر على تهدئة الجهاز الهضمي والعصبي معًا، وهو مفيد للنساء اللواتي يشعرن بآلام في المعدة أو القولون عند مرورهن بيوم مليء بالضغوط. يحتوي على مركبات مضادة للتشنجات تساعد الجسم على الاسترخاء.

فوائد الشمر:

يخفف القلق المصحوب باضطرابات معدية.

يقلل الانتفاخ الناتج عن التوتر.

يساعد على تهدئة العضلات.

يعزز الاسترخاء ليلًا.

طريقة التحضير:

ملعقة صغيرة من بذور الشمر تُغلى لمدة 5 دقائق.

6. البردقوش: صديق المرأة في تهدئة الهرمونات

البردقوش من الأعشاب القوية التي تساعد على تنظيم الهرمونات الأنثوية، وبالتالي فهو يخفف التوتر المرتبط بالدورة الشهرية أو التوتر المزمن.

فوائد البردقوش:

يقلل القلق ويمنح شعورًا بالدفء والاسترخاء.

يهدئ الأعصاب ويحسن المزاج.

يخفف الصداع الناتج عن التوتر.

يساعد على النوم العميق.

طريقة التحضير:

ملعقة صغيرة من البردقوش تُنقع 7 دقائق في ماء مغلي، ويُشرب مرة مساءً.

7. الكركم بالحليب: تهدئة عميقة للمزاج والجهاز العصبي

حليب الكركم (المعروف بـ “الحليب الذهبي”) يُستخدم منذ قرون كمشروب مهدّئ يعمل على تخفيف الالتهابات ورفع هرمون السعادة "السيروتونين".

فوائده:

يقلل التوتر العصبي بشكل ملحوظ.

يحسن النوم ويخفف القلق.

يرفع المناعة بعد يوم مرهق.

يساعد على استرخاء العضلات.

طريقة التحضير:

كوب حليب دافئ + نصف ملعقة كركم + رشة زنجبيل + عسل.

شاي الأعشاب لصحتك

أفضل طريقة لدمج هذه الأعشاب في روتين نهاية اليوم

لتحقيق أقصى استفادة من الأعشاب المهدئة، يمكن اعتماد الروتين التالي:

1. إطفاء الأضواء الزائدة

الأعشاب تعمل أفضل في بيئة هادئة.

2. اختيار المشروب المناسب لحالتك

إذا كان التوتر عاليًا → بابونج أو مليسا

إذا كان مزاجك مضطربًا → لافندر

إذا كان التوتر مع أرق → بردقوش أو كركم بالحليب

إذا كان التوتر مصحوبًا بقلق هضمي → نعناع أو شمر

3. الاستنشاق العطري لللافندر

يزيد من فعالية المشروب العشبي.

4. كتابة مشاعر اليوم لمدة 5 دقائق

يساعد على تفريغ الضغط.

5. التنفس العميق لمدة 3 دقائق

يُعزز تأثير الأعشاب بشكل كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.