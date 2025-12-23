7 أعشاب طبيعية، تقلل الشعور بالحموضة وحرقة المعدة

18 حجم الخط

أعشاب طبيعية تقلل الشعور بالحموضة وحرقة المعدة، تُعد الحموضة وحرقة المعدة من أكثر المشكلات الهضمية شيوعًا، خاصة بين النساء، وتزداد حدتها في فترات الضغط النفسي، الحمل، أو مع العادات الغذائية غير المنتظمة.

وتحدث الحموضة نتيجة ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، ما يسبب إحساسًا بالحرقان، الانتفاخ، والغثيان أحيانًا.

ورغم توافر الأدوية، فإن الكثيرات يفضلن اللجوء إلى الأعشاب الطبيعية لكونها أكثر أمانًا على المدى الطويل وأقل في الآثار الجانبية، بشرط استخدامها بشكل صحيح.

أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الأعشاب الطبيعية وسيلة فعالة وآمنة لتقليل الشعور بالحموضة عند استخدامها بشكل معتدل ومنتظم، ومع الالتزام بعادات غذائية صحية، يمكن للحموضة أن تصبح مشكلة قابلة للسيطرة دون الاعتماد المستمر على الأدوية.

أعشاب طبيعية لتقليل الشعور بالحموضة

فيما يلي مجموعة من أهم الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تقليل الشعور بالحموضة وتهدئة المعدة:

الزنجبيل

يُعد الزنجبيل من أشهر الأعشاب المستخدمة لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي. يتميز بقدرته على تقليل إفراز الأحماض الزائدة وتهدئة جدار المعدة، كما يساعد على تسريع عملية الهضم ومنع بقاء الطعام لفترات طويلة داخل المعدة، وهو أحد أسباب الحموضة.

يمكن تناول الزنجبيل في صورة شاي دافئ بعد الوجبات، أو إضافته إلى الطعام بكميات معتدلة. كما أن الزنجبيل يقلل من الغثيان والانتفاخ المصاحبين للحموضة، لكنه يُنصح بعدم الإفراط في استخدامه حتى لا يؤدي إلى نتائج عكسية.

البابونج

يلعب البابونج دورًا مزدوجًا في علاج الحموضة، إذ يساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر الذي يعد سببًا رئيسيًا لزيادة إفراز أحماض المعدة، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للالتهابات.

شرب كوب من شاي البابونج قبل النوم يساهم في تهدئة المعدة، تقليل التقلصات، والمساعدة على نوم هادئ دون الشعور بالحرقان الليلي. ويُعد البابونج مناسبًا للنساء اللواتي يعانين من الحموضة المرتبطة بالقلق أو اضطرابات النوم.

العرقسوس

يُستخدم عرق السوس منذ القدم في علاج قرحة المعدة والحموضة، حيث يساعد على تكوين طبقة واقية على جدار المعدة والمريء، ما يقلل من تأثير الأحماض عليهما. كما يعمل على تعزيز إفراز المخاط الواقي داخل المعدة.

يُفضل تناول عرق السوس في صورة منقوع دافئ، لكن يجب التنبيه إلى أن الإفراط في استخدامه قد يسبب ارتفاع ضغط الدم أو احتباس السوائل، لذلك يُنصح بتناوله باعتدال، وتجنبه تمامًا لمن يعانون من ضغط الدم المرتفع إلا بعد استشارة مختص.

النعناع

يُعرف النعناع بخصائصه المهدئة للجهاز الهضمي، حيث يساعد على تخفيف التقلصات، تقليل الغازات، وتحسين عملية الهضم، مما يخفف الشعور بالحموضة خاصة بعد الوجبات الثقيلة.

لكن يجدر التنويه إلى أن النعناع قد لا يكون مناسبًا لجميع الحالات، فبعض الأشخاص قد يشعرون بزيادة الحموضة عند الإفراط في تناوله، لذا يُنصح بتجربته بكميات صغيرة أولًا وملاحظة تأثيره على الجسم.

الشمر

يساعد الشمر على تقليل الغازات والانتفاخ، وهما من العوامل التي تزيد الضغط على المعدة وتؤدي إلى ارتجاع الأحماض. كما أن له تأثيرًا لطيفًا على جدار المعدة، ما يخفف من الإحساس بالحرقان.

يمكن تناول الشمر في صورة شاي بعد الأكل، أو مضغ بذوره ببطء، وهي عادة شائعة تساعد على تحسين الهضم وتقليل الشعور بعدم الارتياح.

اليانسون

يُعد اليانسون من الأعشاب الآمنة واللطيفة على المعدة، ويُستخدم على نطاق واسع لتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي، خاصة لدى النساء والأطفال. يساعد اليانسون على تقليل التقلصات، تهدئة المعدة، والتخفيف من الحموضة الناتجة عن التخمة.

شرب اليانسون دافئًا بعد الوجبات أو قبل النوم يساعد على الشعور بالراحة، ويُعد خيارًا مثاليًا لمن يعانون من حموضة متكررة ولكنهم لا يتحملون الأعشاب القوية.

بذور الكتان

تتميز بذور الكتان باحتوائها على ألياف ومركبات مخاطية تساعد على تغليف جدار المعدة والمريء، مما يقلل من تأثير الأحماض ويخفف الإحساس بالحرقان. كما تُحسن من حركة الأمعاء وتقلل من الإمساك، الذي قد يزيد من مشكلات الحموضة.

يمكن نقع بذور الكتان في الماء الدافئ وشربها، أو إضافتها مطحونة إلى الزبادي أو الشوفان.

اعشاب طبيعية لتقليل الحموضة

نصائح مهمة عند استخدام الأعشاب لعلاج الحموضة

رغم فوائد الأعشاب الطبيعية، إلا أن استخدامها يجب أن يكون ضمن نمط حياة صحي.

يجب تجنب الأطعمة الحارة والدسمة، وتناول الوجبات بكميات معتدلة، وعدم الاستلقاء مباشرة بعد الأكل.

كما يُفضل شرب الأعشاب دافئة وليس ساخنة جدًا.

وفي حال استمرار الحموضة لفترات طويلة أو كانت مصحوبة بألم شديد، فقد يكون من الضروري استشارة الطبيب لاستبعاد أي مشكلات صحية أكثر خطورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.