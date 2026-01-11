أعشاب طبيعية مفيدة للمعدة، خلال فترات التوتر والضغط النفسي

18 حجم الخط



أعشاب مفيدة للمعدة خلال فترات التوتر، في فترات التوتر والضغط النفسي، تكون المعدة من أكثر الأعضاء تأثرًا، إذ ترتبط صحة الجهاز الهضمي ارتباطًا وثيقًا بالحالة النفسية.





فالتوتر قد يسبب تقلصات المعدة، الحموضة، الانتفاخ، القولون العصبي، فقدان الشهية أو حتى الإفراط في الأكل.



ومع تكرار هذه الأعراض، يبحث الكثيرون عن حلول طبيعية وآمنة تساعد على تهدئة المعدة دون آثار جانبية، وهنا تبرز الأعشاب الطبية كخيار فعّال ولطيف لدعم صحة المعدة خلال فترات القلق والتوتر.





العلاقة بين التوتر وصحة المعدة



أوضحت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أنه عند التعرض للتوتر، يفرز الجسم هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، والتي تؤثر على حركة المعدة وإفراز العصارات الهضمية.

هذا الخلل قد يؤدي إلى بطء الهضم أو تسارعه، وزيادة إفراز الحمض، ما يسبب حرقة المعدة وآلام البطن. لذلك، فإن تهدئة الجهاز العصبي تُعد خطوة أساسية لعلاج اضطرابات المعدة، وهو ما توفره العديد من الأعشاب بفضل خصائصها المهدئة والمضادة للتقلصات.



أضافت الدكتورة مها، أن الأعشاب الطبية تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة المعدة خلال فترات التوتر والضغط النفسي، حيث تجمع بين تهدئة الجهاز العصبي وتحسين عملية الهضم. ويظل الجمع بين تناول الأعشاب، وتنظيم نمط الحياة، والاهتمام بالصحة النفسية هو المفتاح الحقيقي للحفاظ على معدة صحية ومتوازنة حتى في أصعب الأوقات.



أعشاب طبيعية لتهدئة المعدة خلال التوتر النفسي



وتستعرض الدكتورة مها، أفضل الأعشاب الطبيعية، التي يمكنها تهدئة المعدة، خلال فترات التوتر والضغط النفسي.



النعناع: مهدئ طبيعي لتقلصات المعدة

يُعد النعناع من أشهر الأعشاب المستخدمة لدعم صحة المعدة، خاصة خلال فترات التوتر. يحتوي على مركبات تساعد على إرخاء عضلات الجهاز الهضمي، ما يخفف من التقلصات والانتفاخ والغازات. كما أنه فعّال في تهدئة أعراض القولون العصبي المرتبطة بالضغط النفسي. يمكن تناول النعناع كمشروب دافئ بعد الوجبات أو عند الشعور بعدم الراحة في المعدة، ويُفضل عدم الإفراط فيه لمن يعانون من ارتجاع المريء.

البابونج: صديق المعدة والأعصاب

البابونج من الأعشاب التي تجمع بين تهدئة الأعصاب ودعم الهضم في آن واحد. فهو يساعد على تقليل التوتر والقلق، مما ينعكس إيجابًا على صحة المعدة. كما يمتلك خصائص مضادة للالتهاب تساعد في تهدئة بطانة المعدة وتخفيف التقلصات. يُنصح بتناول شاي البابونج قبل النوم أو في أوقات القلق الشديد، حيث يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، وهو عامل مهم لصحة الجهاز الهضمي.

الزنجبيل: علاج فعال للغثيان واضطرابات الهضم

الزنجبيل من الأعشاب القوية التي تدعم المعدة خاصة في حالات التوتر المصحوب بالغثيان أو الشعور بعدم الارتياح. يعمل الزنجبيل على تحسين حركة الأمعاء وتنشيط الهضم، كما يقلل من الغازات والانتفاخ. بالإضافة إلى ذلك، يساعد على تقليل الالتهابات التي قد تصيب المعدة نتيجة التوتر المزمن. يمكن تناول الزنجبيل طازجًا أو كمشروب دافئ، ويفضل تناوله بعد الطعام لتجنب تهيج المعدة الحساسة.

أعشاب لراحة المعدة

الشمر: للتخفيف من الانتفاخ والغازات

الشمر من الأعشاب المفيدة جدًا للمعدة، خاصة في حالات التوتر التي تؤدي إلى عسر الهضم وتراكم الغازات. يحتوي الشمر على زيوت طيارة تساعد على تهدئة عضلات المعدة والأمعاء، مما يقلل من الشعور بالانتفاخ والامتلاء. كما أنه يساعد على تحسين الشهية وتنظيم عملية الهضم. يمكن شرب مغلي بذور الشمر بعد الوجبات أو عند الشعور بثقل في المعدة.

اليانسون: راحة للمعدة والجهاز العصبي

يُعرف اليانسون بقدرته على تهدئة المعدة وتخفيف التقلصات الناتجة عن التوتر. كما يمتلك تأثيرًا مهدئًا خفيفًا على الجهاز العصبي، ما يجعله مناسبًا لفترات القلق والضغط. يساعد اليانسون أيضًا في تقليل الحموضة والغازات، ويُعد خيارًا آمنًا للكبار والصغار. يُفضل تناوله كمشروب دافئ في المساء أو بعد يوم طويل مليء بالتوتر.

العرقسوس: حماية بطانة المعدة

عرق السوس من الأعشاب التي تلعب دورًا مهمًا في حماية بطانة المعدة، خاصة في حالات التوتر التي قد تؤدي إلى زيادة إفراز الحمض. يساعد عرق السوس على تقليل التهيج والالتهاب، ويُستخدم تقليديًا في حالات قرحة المعدة. ومع ذلك، يجب تناوله بحذر وعدم الإفراط فيه، خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

الميرمية: تنظيم الهضم وتهدئة الأعصاب

تتميز الميرمية بخصائصها المهدئة والمساعدة على تحسين عملية الهضم. فهي تقلل من إفراز العصارات الزائدة وتخفف من تقلصات المعدة المرتبطة بالتوتر. كما تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتحسين التركيز، ما يجعلها مناسبة لفترات الضغط الذهني. يمكن شرب الميرمية مرة واحدة يوميًا للحصول على فوائدها دون إفراط.

نصائح لاستخدام الأعشاب الطبيعية بأمان



رغم فوائد الأعشاب للمعدة خلال فترات التوتر، إلا أنه يُفضل استخدامها باعتدال وعدم الاعتماد عليها بشكل مفرط. كما يُنصح باختيار الأعشاب الطبيعية عالية الجودة، وتجنب خلط عدد كبير منها دون معرفة. وفي حال استمرار آلام المعدة أو تفاقم الأعراض، يجب استشارة الطبيب لاستبعاد أي مشكلات صحية أخرى.

