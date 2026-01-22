18 حجم الخط

مع برودة الطقس في الشتاء خاصة في الليل يزداد الإحساس بالجوع في ساعات المساء، ويميل الكثيرون إلى تناول الوجبات الثقيلة والحلويات بحثًا عن الدفء.

وتحرص بعض الفتيات على التغلب على هذا الشعور لتجنب زيادة الوزن، وذلك من خلال تناول بعض المشروبات الدافئة التي تساعد على تقليل الشهية، ومنح الإحساس بالشبع، وتنشيط الجسم دون زيادة الوزن.

مشروبات طبيعية تقلل الشهية في ليالي الشتاء

وتقدم الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، مشروبات طبيعية تقلل الشهية في ليالي الشتاء الباردة منها:

مشروب القرفة بالحليب قليل الدسم، وهو يقلل الرغبة في تناول السكريات، ويمنح إحساسًا بالشبع، ويساعد على تدفئة الجسم، فقط نحضر كوب حليب قليل الدسم، ونصف ملعقة صغيرة قرفة، يسخن الخليط جيدًا دون غليان ويشرب قبل النوم.

الزنجبيل الساخن بالليمون، يقلل الإحساس بالجوع الليلي، ويحسن الهضم، ويخفف الانتفاخ، فقط نحضر كوب ماء مغلي، وشريحة زنجبيل طازج أو نصف ملعقة زنجبيل بودر، مع عصير نصف ليمونة.

مشروبات طبيعية تقلل الشهية في ليالى الشتاء

مشروب النعناع الدافئ، والنعناع له تأثير مهدئ في المعدة ويساعد على تهدئة الرغبة في تناول الطعام خاصة قبل النوم، كما يقلل اشتهاء الطعام، ويحسن جودة النوم، ويخفف اضطرابات المعدة، حيث نحضر ملعقة نعناع مجفف أو أوراق طازجة، مع كوب ماء ساخن، وينقع لمدة من 5 إلى 7 دقائق.

الشاي الأخضر الدافئ، وهو من أفضل المشروبات لحرق الدهون وتقليل الشهية، خاصة عند تناوله مساء باعتدال، حيث يقلل الشهية، ويعزز عملية الأيض، وغني بمضادات الأكسدة، ويفضل تناوله قبل النوم بساعتين لتجنب الأرق.

مشروب الكاكاو الخام بدون سكر، وهو يساعد على تحسين المزاج وتقليل الرغبة في الأكل العاطفي، ويقلل الشهية، ويمنح إحساس بالرضا، وهو بديل صحي للمشروبات السكرية، فقط نحضر كوب حليب نباتي أو قليل الدسم، مع ملعقة صغيرة كاكاو خام، ورشة قرفة اختياري.

مشروب الشمر الدافئ، والشمر معروف بقدرته على سد الشهية وتحسين الهضم، ويقلل الجوع، ويمنع الانتفاخ، ومهدئ للمعدة، فقط نحضر ملعقة صغيرة بذور شمر، مع كوب ماء مغلي، ويترك 10 دقائق ثم يصفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.