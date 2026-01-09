7 أعشاب طبيعية تقلل آلام الجسم المصاحبة للبرد

18 حجم الخط

أعشاب طبيعية، تقلل آلام الجسم المصاحبة للبرد، في فصل الشتاء ومع انتشار نزلات البرد والإنفلونزا، تعاني كثير من النساء من آلام الجسم المصاحبة للبرد، مثل وجع العضلات والمفاصل، الصداع، الشعور بالإجهاد العام، وثقل الأطراف.





هذه الآلام غالبًا ما تكون نتيجة استجابة الجسم المناعية للفيروسات، إضافة إلى انخفاض درجة الحرارة وقلة الحركة.



ورغم لجوء البعض للمسكنات الدوائية، فإن الأعشاب الطبيعية تظل خيارًا آمنًا وفعالًا لتخفيف هذه الآلام ودعم الجسم في التعافي، خاصة عند استخدامها بشكل صحيح ومنتظم.



أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن الأعشاب الطبيعية وسيلة فعالة وآمنة لتخفيف آلام الجسم المصاحبة للبرد، خاصة عند اختيار الأنواع المناسبة، والتي لا تُخفف الألم فقط، بل تدعم المناعة وتُسرع من تعافي الجسم في فصل الشتاء، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل امرأة تبحث عن علاج طبيعي ولطيف خلال نزلات البرد.





أهم أعشاب تقلل آلام الجسم المصاحبة للبرد

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها، أهم الأعشاب التي تساعد على تقليل آلام الجسم المصاحبة للبرد، مع توضيح فوائدها وطرق استخدامها.

الزنجبيل: مسكن طبيعي ومضاد للالتهاب

يُعد الزنجبيل من أشهر الأعشاب المستخدمة في حالات البرد وآلام الجسم، لما يحتويه من مركبات فعالة مثل الجنجرول، التي تعمل كمضاد قوي للالتهابات. يساعد الزنجبيل على تخفيف آلام العضلات والمفاصل، ويُحسّن الدورة الدموية، ما يقلل الشعور بالتيبس والبرودة.

كما أن شرب الزنجبيل الدافئ يساهم في تدفئة الجسم وتقليل الصداع والإجهاد العام المصاحب لنزلات البرد. يمكن تحضيره بغلي شرائح الزنجبيل الطازج مع الماء، وإضافة العسل والليمون لتعزيز الفائدة.

الكركم: دعم المناعة وتخفيف الألم

الكركم من الأعشاب الغنية بمادة الكركمين، وهي مادة معروفة بقدرتها العالية على مقاومة الالتهاب وتخفيف الألم. يُستخدم الكركم منذ القدم في الطب الشعبي لعلاج آلام المفاصل والعضلات، وهو فعال بشكل خاص أثناء البرد، حيث يقلل من حدة الالتهابات الناتجة عن العدوى.

تناول مشروب الحليب الدافئ بالكركم قبل النوم يساعد على تهدئة الجسم، تحسين النوم، وتقليل آلام الجسم بشكل ملحوظ. كما يمكن إضافته إلى الشوربات والأطعمة الشتوية.

القرفة: دفء للجسم وتخفيف الوجع

القرفة ليست مجرد بهار شهي، بل عشبة فعالة في مقاومة آلام الجسم المرتبطة بالبرد. تعمل القرفة على تنشيط الدورة الدموية، وتخفيف تشنجات العضلات، كما تساعد في تقليل الصداع والكسل العام.

شرب القرفة الدافئة مع العسل يُعد خيارًا ممتازًا لتخفيف آلام الجسم والشعور بالدفء، خاصة في الأيام الباردة. كما أنها تدعم المناعة وتُحسن مقاومة الجسم للعدوى.

البابونج: تهدئة العضلات والأعصاب

يُعرف البابونج بتأثيره المهدئ على الأعصاب والعضلات، وهو من الأعشاب المفيدة لتخفيف آلام الجسم الناتجة عن الإجهاد والبرد. يساعد شاي البابونج على إرخاء العضلات، تقليل التقلصات، وتهدئة الصداع الخفيف.

كما أن البابونج يُحسّن جودة النوم، وهو أمر مهم جدًا أثناء الإصابة بالبرد، لأن النوم الجيد يسرّع عملية الشفاء ويقلل الإحساس بالألم.

أعشاب طبيعية للعلاج

النعناع: تخفيف الصداع وآلام العضلات

يحتوي النعناع على مادة المنثول، التي تساعد على تهدئة الألم وتخفيف الشعور بالشد العضلي. يُستخدم النعناع لتخفيف الصداع وآلام الجسم المصاحبة لنزلات البرد، كما يُساعد على تحسين التنفس وتقليل احتقان الأنف.

يمكن شرب شاي النعناع الدافئ أو استنشاق بخاره، حيث يمنح شعورًا بالانتعاش والراحة، ويُخفف من التعب العام.

الزعتر: مقاومة العدوى وتخفيف الألم

الزعتر من الأعشاب الغنية بالمركبات المضادة للبكتيريا والفيروسات، ما يجعله فعالًا في حالات البرد والإنفلونزا. يساعد الزعتر على تقليل الالتهابات التي تسبب آلام الجسم، كما يُخفف من آلام الصدر والسعال المصاحب للبرد.

شاي الزعتر الدافئ يساهم في تدفئة الجسم، تحسين المناعة، وتخفيف الشعور بالإجهاد والألم.

القرنفل: مسكن طبيعي للأوجاع

يُعرف القرنفل بخصائصه المسكنة للألم، ويُستخدم تقليديًا لتخفيف آلام الأسنان والعضلات. أثناء البرد، يساعد القرنفل على تقليل آلام الجسم والصداع، كما يعمل كمضاد للالتهاب.

يمكن إضافة القرنفل إلى مشروبات الأعشاب الأخرى مثل القرفة أو الزنجبيل للحصول على تأثير أقوى.

نصائح مهمة عند استخدام الأعشاب

رغم فوائد الأعشاب الطبيعية، فإنه يُنصح باستخدامها باعتدال، وتجنب الإفراط في تناولها. كما يجب على الحوامل، ومرضى الضغط أو الأمراض المزمنة، استشارة الطبيب قبل تناول بعض الأعشاب مثل الزنجبيل والقرفة بكميات كبيرة.

ويُفضل دائمًا دمج شرب الأعشاب مع الراحة، شرب السوائل الدافئة، والتغذية الجيدة للحصول على أفضل نتائج في تخفيف آلام الجسم المصاحبة للبرد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.