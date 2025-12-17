5 أعشاب طبيعية، تحمي من العدوى طوال فصل الشتاء

18 حجم الخط

أعشاب طبيعية تحمي من العدوى طوال فصل الشتاء، مع حلول فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والعدوى التنفسية، نتيجة انخفاض درجات الحرارة وضعف المناعة وكثرة التعرض للفيروسات.

وفي ظل البحث عن وسائل طبيعية وآمنة لدعم جهاز المناعة، تبرز الأعشاب الطبيعية كأحد أقوى الأسلحة التي استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين لمقاومة العدوى والوقاية من الأمراض.

تمتاز الأعشاب باحتوائها على مركبات فعالة مضادة للبكتيريا والفيروسات، إضافة إلى دورها في تهدئة الالتهابات وتقوية دفاعات الجسم.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الأعشاب الطبيعية تمثل خط الدفاع الأول للجسم في مواجهة عدوى الشتاء، لما تحمله من فوائد علاجية ووقائية متعددة، فهي بمثابة أدوات فعالة لدعم جهاز المناعة وحماية الجسم من الفيروسات والبكتيريا.

أضافت الدكتورة مروة أن إدخال بعض الأعشاب الطبيعية بعينها ضمن النظام الغذائي اليومي، سواء في صورة مشروبات دافئة أو إضافات غذائية، يمنح الجسم قوة طبيعية تساعده على عبور فصل الشتاء بصحة أفضل ومناعة أقوى.

أعشاب طبيعية سلاحك ضد العدوى شتاءً

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، خمسة أصناف من الأعشاب الطبيعية التي يمكن اعتبارها سلاحك الأقوى ضد العدوى طوال فصل الشتاء.

الزنجبيل: درع مناعي قوي في مواجهة فيروسات الشتاء

يُعد الزنجبيل من أشهر الأعشاب المستخدمة في فصل الشتاء، لما له من تأثير فعّال في مقاومة العدوى ودعم المناعة. يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة مثل “الجينجيرول” و”الشوجاول”، وهي مواد معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والفيروسات. يساعد الزنجبيل على تنشيط الدورة الدموية، ما يعزز قدرة الجسم على مقاومة الميكروبات، كما يساهم في تدفئة الجسم والتقليل من الشعور بالقشعريرة المصاحبة للبرد.

تناول مشروب الزنجبيل الدافئ يخفف من التهاب الحلق والسعال، ويعمل على إذابة البلغم وتحسين وظائف الجهاز التنفسي. كما أظهرت دراسات أن الزنجبيل يساهم في تقوية خلايا المناعة البيضاء، ما يجعله خيارًا مثاليًا للوقاية من العدوى الشتوية أو تسريع الشفاء منها.

الثوم: المضاد الحيوي الطبيعي بلا منافس

يُعرف الثوم منذ القدم بأنه مضاد حيوي طبيعي قوي، ويحتل مكانة بارزة في الطب الشعبي والحديث على حد سواء. يحتوي الثوم على مركب “الأليسين”، وهو المسؤول عن قدرته الكبيرة على محاربة البكتيريا والفيروسات والفطريات. خلال فصل الشتاء، يساعد تناول الثوم بانتظام على تقليل فرص الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد.

لا يقتصر دور الثوم على مقاومة العدوى فقط، بل يعمل أيضًا على تقوية جهاز المناعة من خلال تحفيز إنتاج الخلايا المناعية. كما يساعد في خفض الالتهابات وتحسين صحة الجهاز التنفسي. يمكن إضافة الثوم إلى الطعام اليومي أو تناوله نيئًا بكميات معتدلة، أو حتى إدخاله في مشروبات عشبية دافئة لتعزيز فوائده الوقائية.

الكركم: محارب الالتهابات وداعم المناعة

الكركم من الأعشاب الذهبية التي لا غنى عنها في فصل الشتاء، ويشتهر بمركب “الكركمين” ذي الخصائص المضادة للأكسدة والالتهابات. يعمل الكركم على تقوية المناعة من خلال تقليل الالتهابات المزمنة التي تضعف الجسم وتجعله أكثر عرضة للعدوى.

يساهم تناول الكركم في التخفيف من أعراض البرد مثل احتقان الأنف وآلام الجسم، كما يدعم صحة الجهاز التنفسي ويحمي من التهابات الحلق. مشروب الحليب بالكركم من أشهر الوصفات الشتوية التي تمنح الجسم الدفء وتساعد على مقاومة الأمراض. إضافة رشة من الفلفل الأسود إلى الكركم تعزز امتصاص الكركمين وتزيد من فعاليته العلاجية.

اعشاب تقوي المناعة، فيتو

الزعتر: حارس الجهاز التنفسي في الشتاء

يُعتبر الزعتر من الأعشاب العطرية الغنية بالمركبات المطهرة والمضادة للميكروبات، مثل “الثيمول” و”الكارفاكرول”. يتميز الزعتر بقدرته الكبيرة على مقاومة التهابات الجهاز التنفسي، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا خلال موسم البرد.

يساعد الزعتر في تهدئة السعال، وتخفيف احتقان الصدر، وطرد البلغم، كما يعمل على تطهير الشعب الهوائية من البكتيريا. شاي الزعتر الدافئ يُعد من أفضل المشروبات الطبيعية لتقوية المناعة وحماية الجسم من العدوى. كما يمكن استخدامه كمضمضة طبيعية لتخفيف التهاب الحلق وقتل الجراثيم المسببة له.

القرفة: دفء وحماية من العدوى

تُعد القرفة من الأعشاب الدافئة التي تلعب دورًا مهمًا في مقاومة عدوى الشتاء. تحتوي القرفة على مركبات فعالة مضادة للبكتيريا والفيروسات، وتساعد على تحسين الدورة الدموية وتنشيط الجسم. تناول القرفة يساهم في تقوية المناعة وتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد، كما يساعد في تخفيف أعراض الزكام مثل الصداع والتعب العام.

مشروب القرفة الدافئ يعمل على تدفئة الجسم وتحسين وظائف الجهاز التنفسي، كما يخفف من التهاب الحلق والسعال. إلى جانب ذلك، تساهم القرفة في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يدعم الصحة العامة ويعزز قدرة الجسم على مواجهة الأمراض.

