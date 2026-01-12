فوائد الجوافة فى علاج نزلات البرد والإنفلونزا

18 حجم الخط

فوائد الجوافة، الجوافة من الفواكه الشتوية الشهيرة التي يكثر تناولها مع انتشار نزلات البرد والإنفلونزا، ليس فقط لمذاقها اللذيذ، لما لها من فوائد صحية مهمة تساعد الجسم على مقاومة العدوى وتسريع الشفاء.

فوائد الجوافة فى علاج نزلات البرد

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أن الجوافة تساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا، وذلك لأنها:-

الجوافة من أكثر الفواكه احتواء على فيتامين C، بل إن محتواها قد يفوق البرتقال والليمون، هذا الفيتامين يعزز قوة جهاز المناعة، ويساعد الجسم على مقاومة الفيروسات، ويقلل مدة وشدة أعراض البرد، وفيتامين C يعمل كمضاد أكسدة قوي، ويمنع تلف الخلايا الناتج عن الالتهابات والعدوى الفيروسية.

تقليل احتقان الأنف والحلق، وتناول الجوافة أو عصيرها يخفف التهاب الحلق، ويساعد على تهدئة السعال، ويقلل المخاط والاحتقان بفضل مضادات الالتهاب الطبيعية الموجودة بها.

مكافحة الفيروسات والبكتيريا، والجوافة تحتوي على مركبات لها نشاط مضاد للميكروبات، ما يساعد في الحد من تكاثر الفيروسات المسببة لنزلات البرد.

تحسين صحة الجهاز التنفسي

الجوافة وخصوصا أوراق الجوافة تساعد في توسيع الشعب الهوائية، وتهدئة الكحة المزمنة، وتقليل الالتهاب في الجهاز التنفسي، وكثير من الوصفات الشعبية تعتمد على مغلي ورق الجوافة لعلاج السعال والبلغم عند الأطفال والكبار.

ترطيب الجسم وتعويض السوائل، ويعوض الفيتامينات والمعادن، ويمنح طاقة لطيفة وسريعة الامتصاص.

أوراق الجوافة تساعد فى علاج السعال والبلغم وتقوى المناعة لتعمل على علاج نزلات البرد والانفلونزا.

وأضافت مرام، أنه يجب تناول الجوافة باستمرار جوال فترات البرد ولكن ليس على الريق، وأيضا يجب تناول مغلى أوراق الجوافة على مدار اليوم لتسريع الشفاء.

