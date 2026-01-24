صحة الإسماعيلية: قدمنا الفحص الطبي لـ 10 آلاف مواطن بالمبادرات الرئاسية

18 حجم الخط

شاركت مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية بفعاليات مبادرة الخير؛ لتعزيز الخدمات الطبية بالمناطق النائية والأكثر احتياجا.



إجمالي الخدمات المقدمة خلال المبادرة

ومن جانبها قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن إجمالي أعداد الخدمات المقدمة خلال مبادرة الخير خلال الفترة من ١١ وحتى ٢٢ يناير الجاري فحص ١٠ آلاف مواطن بالمبادرات الرئاسية ومنها فحص ٥٢١٩ سيدة بمبادرة صحة المرأة، ٤٧٣٦ أمراض مزمنة واعتلال كلوي، كما تم تقديم الكشف الطبي على ٨٤٢٩ مواطن بمنشآت الرعاية الأساسية، فضلًا عن توفير سيارة لتقديم خدمات نقل الدم أمام ديوان عام مديرية الصحة بالإسماعيلية.

جانب من خدمات القوافل، فيتو

جانب من خدمات القوافل، فيتو

تقديم خدمات طبية لعدد 2208 مواطن



وتابعت أن فعاليات المبادرة تضمنت تقديم خدمات طبية لعدد ٢٢٠٨ مواطن على مدار أسبوعين، حيث تم الكشف على عدد ١٥٧٩ عيادة الجلدية وعدد ٢٣٦ عيادة النفسية بمدينة الإسماعيلية، إلى جانب تقديم التوعية والتثقيف الصحي وتوزيع عينات مجانية على المترددين، كما تم الكشف عن ٣٩٣ بعيادة أطفال بحميات التل الكبير وعيادة التغذية الوقائية والعلاجية بحميات الإسماعيلية.



جانب من خدمات القوافل، فيتو

جانب من خدمات القوافل، فيتو

خدمات القوافل الطبية

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن خدمات القوافل الطبية استهدفت إجمالي ١٦٦٦ مواطنا على مدار أسبوعين حيث تم الكشف الطبي على ٧٧٤ مواطنا بالقافلة الطبية بالكيلو ١٧ التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب وعدد ٨٩٢ بالقافلة الطبية بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، حيث شملت كل قافلة عدد ٧ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال، مسالك، رمد، تنظيم أسرة، أسنان]، وقد وفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها الأدوية لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة.

وجديرًا ذكره، أن «مبادرة الخير» والتي أطلقها محافظ الإسماعيلية، استهدفت توزيع ٣٥ ألف وجبة مطهية وطازجة وتوزيع كراتين مواد غذائية جافة ولحوم وبطاطين، هذا إلى جانب توفير الخدمات الطبية والعلاجية للأسر المستحقة بنطاق المحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبالتنسيق مع مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي والجهات التنفيذية والشريكة من المديريات الخدمية ومؤسسات وجمعيات العمل الأهلي والمجتمع المدني والوحدات المحلية المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية هذا إلى جانب مشاركة عدد من المتطوعين من فئات عمرية مختلفة.

ويأتي ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتوفير خدمة الكشف الطبي والعلاج المجاني للأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع "مبادرة الخير" والتي أطلقها محافظ الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.