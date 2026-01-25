بتخفيضات 10 جنيهات، أسعار الدواجن المجمدة واللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

18 حجم الخط

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض سعر الدواجن المجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، ليتم طرح كيلو الدواجن بسعر 120 جنيهًا بدلًا من 130 جنيهًا، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم من اللحوم والدواجن مع قرب حلول شهر رمضان 2026.

أسعار الدواجن واللحوم بمنافذ التموين

وتطرح وزارة التموين الدواجن المجمدة بأوزان مختلفة، وكذلك اللحوم الطازجة والمجمدة، حيث تطرح كيلو الدواجن بسعر 120 جنيه، بينما تطرح الدواجن زنة 1100 جرام بسعر 130 جنيه، في حيت تطرح اللحوم السودانية الطازجه بسعر 310، بعد تخفيضها 10 جنيه، حيث كانت تباع بسعر 320 جنيه، أما اللحوم المجمدة بسعر 245 جنيه ,

وتواصل الوزارة توفير مختلف السلع الغذائية ومنتجات الخضروات والفاكهة بالمجمعات الإستهلاكية، إضافة إلى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل فرد على البطاقة بحسب قواعد الاستحقاق.

يأتي هذا القرار ضمن مبادرات مستمرة لخفض أسعار السلع الأساسية في منافذ المجمعات الاستهلاكية، لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين في مختلف المحافظات، لا سيما في مواسم الطلب المرتفع.

أسعار ياميش رمضان داخل المجمعات الاستهلاكية

من ناخية أخرى، بدأت وزارة التموين في طرح ياميش رمضان بالمجمعات الإستهلاكية استعدادا للشهر الكريم، وجاءت أسعار الياميش داخل المجمعات، كالأتي:



جوز الهند نصف دسم (الكيلو): 150 جنيهًا

المشمشية السوري (الكيلو): 500 جنيه

التين المجفف 250 جرامًا: 140 جنيهًا

التين المجفف 300 جرام: 150 جنيهًا

الزبيب المصري (الكيلو): 210 جنيهات

القراصية (الكيلو): 320 جنيهًا

اللوز (الكيلو): 530 جنيهًا

عين الجمل (الكيلو): 640 جنيهًا

الكركديه (الكيلو): 200 جنيه

الخروب قرون (الكيلو): 250 جنيهًا

الكاجو وسط (الكيلو): 670 جنيهًا

بلح رطب 700 جرام: 50 جنيهًا

بلح رطب 800 جرام: 55 جنيهًا

بلح رطب 1600 جرام: 110 جنيهات

فول سوداني (الكيلو): 110 جنيهات

عين جمل محمص (الكيلو): 320 جنيهًا

لوز حصى (الكيلو): 300 جنيه

بندق حصى (الكيلو): 420 جنيهًا.

