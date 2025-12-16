الكشف على 1208 مواطنين خلال قافلة طبية بأبو صوير في الإسماعيلية

18 حجم الخط

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالقافلة الطبية بقرية أبو جازية التابعة التابعة لإدارة أبو صوير الصحية.

ورافقتها الدكتورة فادية بكرى مدير إدارة أبو صوير الصحية ودكتورة فايزة عبد الرحمن عضو المكتب الفني.

الاطمئنان على سير العمل

التقت مع فريق الطاقم الطبي واطمأنت من المواطنين المترددين على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها بقرية أبوجازية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، يومي ١٥ و١٦ ديسمبر ٢٠٢٥، قد نجحت في تقديم خدمات طبية مجانية لـ ١٢٠٨ مواطنًا حيث استقبلت ٦٢٦ مواطن خلال يومها الأول و٥٨٢ مواطن خلال يومها الثاني.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة شملت ٧ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال، مسالك، رمد، تنظيم أسرة، أسنان]، وقد وفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني.

بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة.

كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت ٢٥٥ مواطنًا بعيادة الباطنة، وعدد ٧٩ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٤١ سيدة.

بالإضافة إلى استقبال ٣٢٦ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت ٨٦ حالة بعيادة الأسنان، واستقبلت ١٩٦ حالة بعيادة المسالك، وأخيرًا عيادة الرمد استقبلت ١٢٢ مواطن، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

