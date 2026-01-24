السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق وإنذار 16 منشأة طبية خلال حملة لـ صحة الإسماعيلية

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
18 حجم الخط

شنت لجنة من إدارة العلاج الحر التابعة لـ مديرية الصحة بالإسماعيلية، حملة رقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية، وذلك بناء على تعليمات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.  
 

زراعة الإسماعيلية تنظم برنامجًا تدريبيًا حول ترشيد استخدام مياه الرى

تحرير 13 محضرا ضد المنشآت المخالفة لقوانين العمل بالإسماعيلية (صور)

المستهدف من الحملة 

واستهدفت الحملة المرور على عدد ٤٥ منشأة طبية خاصة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية؛ حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

المرور على عيادات الأسنان 

وشملت المنشآت الطبية الخاصة التي تم المرور عليها عدة تخصصات منها عيادات أسنان، عيون، تجميل وتغذية علاجية، جراحة عظام ومركز علاج طبيعي. 

 

نتائج حملة العلاج الحر 

وأعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لـ ٥ منشآت مخالفة، بجانب إنذار ٩ منشآت طبية أخرى  لتلافي السلبيات، والتي تضمنت مخالفات لاشتراطات التراخيص ومكافحة عدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

كما تم غلق وتشميع منشأتين طبيتين بالتعاون والتنسيق مع حي ثالث، وذلك تنفيذًا لقرار محافظ الإسماعيلية رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠٢٥.

 

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية شكلت لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية. 

 

 يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية صحة الاسماعيلية المنشات الطبية غير الحكومية المنشات الطبية الخاصة العلاج الحر

مواد متعلقة

زراعة الإسماعيلية تنظم برنامجًا تدريبيًا حول ترشيد استخدام مياه الرى

تحرير 13 محضرا ضد المنشآت المخالفة لقوانين العمل بالإسماعيلية (صور)

الصورة الأولى لضحية حادث انفجار شاحن سكوتر كهربائي بالإسماعيلية

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل خلال زفة عرس بالإسماعيلية (صور)
ads

الأكثر قراءة

فلسطين ومجلس السلام

القاضي يسأل رمضان صبحي عن موقفه من التجنيد.. واللاعب: معرفش يا فندم

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

رفع جلسة استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه للقرار

تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم السبت 24 يناير 2026

الذهب على صفيح ساخن عالميا، مكاسب قوية وتوقعات بتصحيح مؤقت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

عزف السلام الجمهوري، مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل حدث تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان؟

5 رسائل من الأزهر للطلاب في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي

تفسير حلم كسر الرجل في المنام وعلاقته بمواجهة العديد من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية