غلق وإنذار 16 منشأة طبية خلال حملة لـ صحة الإسماعيلية

18 حجم الخط

شنت لجنة من إدارة العلاج الحر التابعة لـ مديرية الصحة بالإسماعيلية، حملة رقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية، وذلك بناء على تعليمات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.



المستهدف من الحملة

واستهدفت الحملة المرور على عدد ٤٥ منشأة طبية خاصة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية؛ حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

المرور على عيادات الأسنان

وشملت المنشآت الطبية الخاصة التي تم المرور عليها عدة تخصصات منها عيادات أسنان، عيون، تجميل وتغذية علاجية، جراحة عظام ومركز علاج طبيعي.

نتائج حملة العلاج الحر

وأعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لـ ٥ منشآت مخالفة، بجانب إنذار ٩ منشآت طبية أخرى لتلافي السلبيات، والتي تضمنت مخالفات لاشتراطات التراخيص ومكافحة عدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

كما تم غلق وتشميع منشأتين طبيتين بالتعاون والتنسيق مع حي ثالث، وذلك تنفيذًا لقرار محافظ الإسماعيلية رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠٢٥.

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية شكلت لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.