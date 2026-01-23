زراعة الإسماعيلية تنظم برنامجًا تدريبيًا حول ترشيد استخدام مياه الرى

18 حجم الخط

نظمت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب بوزارة الزراعة، برنامجا تدريبيا حول ترشيد استخدام مياه الرى وطرق الرى الحديث بقاعة الإرشاد الزراعي بديوان عام المديرية.

المستهدف من البرنامج

استهدف البرنامج تدريب المهندسين والفنيين العاملين بالقطاع الزراعي بالمحافظة، لإكسابهم أحدث التوصيات الفنية الخاصة بترشيد استخدام مياه الري والتوسع في تطبيق أساليب الري الحديث، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي والحفاظ على الموارد المائية.

جانب من فاعليات البرنامج، فيتو

استمرار فاعليات البرنامج

استمرت فعاليات البرنامج خلال الفترة من ١٨ يناير وحتى ٢٢ يناير الجاري، وتضمن عددًا من الندوات التدريبية المتخصصة حول "ترشيد استخدام مياه الري وأساليب الري الحديث، والتسميد المتوازن، وإعداد السماد العضوي، وتقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل، بالإضافة إلى معالجة مشاكل الأراضي الناتجة عن الإسراف في المياه."

جانب من فاعليات البرنامج، فيتو

يأتي هذا البرنامج بتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن نشر الوعي بالممارسات الزراعية الحديثة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، في إطار جهود مديرية الزراعة بالإسماعيلية لرفع كفاءة الكوادر الزراعية، وتمكينهم من تطبيق الممارسات السليمة لترشيد استخدام المياه بأسلوب علمي وآمن.

ومن جهة أخرى واصلت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة، جهودها الميدانية لمتابعة ورصد الحالة العامة للمحاصيل الزراعية واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة لـمكافحة الآفات الزراعية في مراحلها المبكرة.

لجنة لتفقد الزراعات ومكافحة الآفات الزراعية

قامت لجنة مشتركة من الإدارة الزراعية بـمركز الإسماعيلية ومنطقة القناة وسيناء لمكافحة الآفات بتنفيذ مرور حقلي على الزراعات القائمة بزمام مركز الإسماعيلية، للوقوف على حالتها ونقل التوصيات الفنية اللازمة لمكافحة الآفات إلى المزارعين، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المحاصيل وزيادة إنتاجيتها.

متابعة مصائد ذبابة الفاكهة

كما شملت أعمال اللجنة متابعة مصائد ذبابة الفاكهة والتأكد من مدى كفاءتها، واتخاذ الإجراءات الفنية المناسبة وفقًا للحالة المرصودة على الطبيعة، وذلك ضمن جهود وزارة الزراعة المستمرة للحد من انتشار الآفات وحماية الإنتاج الزراعي.

جانب من فاعليات البرنامج، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.