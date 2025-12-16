إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية

18 حجم الخط

أصيب 5 أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، بإصابات مختلفة في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل ثقيل، وقع بمنطقة الشارع الجديد لأبو سميحة بالإسماعيلية.

إخطار بوقوع حادث تصادم

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل ثقيل، بمنطقة الشارع الجديد لأبو سميحة بالإسماعيلية.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

حالة المصابين الصحية

وقالت مصادر طبية في إحدى المستشفيات إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم إسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

وشدد مدير مرفق الإسعاف، على حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث.

تحذير هام

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في حدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة خاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادث يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

