محافظات

الصورة الأولى لضحية حادث انفجار شاحن سكوتر كهربائي بالإسماعيلية

الأم ضحية الحادث
الأم ضحية الحادث
حصلت “فيتو” على صورة الأم ونجلها ضحيتي حادث حريق شقة سكنية في محافظة الإسماعيلية، جراء انفجار شاحن سكوتر كهربائي.  

وزير الري يوجه بمواصلة تكريك وحماية ترعة الإسماعيلية (صور)

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل خلال زفة عرس بالإسماعيلية (صور)

ولقيت سيدة ونجلها مصرعهما وأصيب زوجها بحروق متفرقة بالجسد، جراء اندلاع حريق في منزلهم الواقع في منطقة الشيخ زايد في محافظة الإسماعيلية

إخطار بوقوع حريق 

وكان اللواء محمد عامر مدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حريق في شقة سكنية بالشيخ زايد حي، بدائرة ثالث، نتج عنه وفاة سيدة ونجلها وإصابة زوجها بحروق في نواحي الجسم المختلفة. 

معاينة مكان الحادث 

علي الفور، انتقلت الأجهزة المعنية الي مكان وقوع الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، كما دفع مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل جثماني الأم ونجلها، والأب المصاب إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.  

وقالت مصادر أن السبب وراء حدوث الحريق هو قيام أحد أفراد الأسرة بإيصال شاحن السكوتر الكهربائي بالتيار الكهربائي مما نتج عنه انفجار شاحن سكوتر.  

وأسفر الحريق عن إصابة محمد رجب غريب محمد، 45 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى بالذراعين والوجه  وتم نقله إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

فيما توفيت الأم والتي تدعى الشيماء جلال السيد السيد، 28 عامًا، إثر توقف بالقلب والتنفس، مع إصابتها بحروق بالوجه، كما توفي نجلها فهد محمد رجب غريب محمد، 5 سنوات، نتيجة توقف بالقلب والتنفس، وإصابته بحروق من الدرجة الثانية بالصدر والرقبة والذراع اليسرى.

الجريدة الرسمية