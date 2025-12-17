الأربعاء 17 ديسمبر 2025
أكرم يؤكد على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتذليل كافة العقبات التي تواجه الناخبين لإنجاح العملية الانتخابية وإخراجها بالصورة المشرفة

محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق اليوم الأول من جولة إعادة مجلس النواب

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو
تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية ، اليوم الأربعاء، أعمال فتح المقرات الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت  اليوم الأربعاء وتستمر حتى غدا الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥.

اليوم انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في الإسماعيلية

الكشف على 1208 مواطنين خلال قافلة طبية بأبو صوير في الإسماعيلية

فتح مقار اللجان الانتخابية في موعدها 

واطمأن أكرم على فتح كافة اللجان الفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، على أن تواصل كافة اللجان عملها حتى التاسعة مساء اليوم. 

 

توفير الكراسي المتحركة لذوى الهمم 

وأضاف المحافظ أنه تم توفير کراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول إلى داخل المقر الانتخابي بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والأزهر. 

 

ومن الجدير ذكره أن محافظة الإسماعيلية كانت قد قامت بتجهيز عدد  ١٦٨ مركزا انتخابيا، و١٨٢ لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تضم عدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهدا أزهريا، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد. 

ويبلغ عدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٩٦٦٠ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.

ونصيب محافظة الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية يبلغ ٨ مقاعد مقسمة على النحو التالي: مقاعد القائمة: ٣ مقاعد
مقاعد الفردي: ٥ مقاعد موزعة على ٣ دوائر.

وتتم انتخابات الإعادة بالثلاث دوائر انتخابية بالمحافظة على ثلاثة مقاعد فردي بمعدل مقعد بكل دائرة. 

