تحرير 13 محضرا ضد المنشآت المخالفة لقوانين العمل بالإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

واصلت مديرية العمل برئاسة الدكتور أيمن شعبان مدير المديرية، جهودها الميدانية من خلال مكتب تفتيش عمل الإسماعيلية، حيث نفذ حملات تفتيشية على عدد من الشركات والمنشآت العاملة بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل.

نتائج الحملات الرقابية

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد ١٣ محضر عمل ضد بعض المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لرصد مخالفات تمثلت في تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص، فضلًا عن عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالمخالفة لأحكام قانون العمل.

جانب من حملات مديرية العمل بالإسماعيلية، فيتو

جانب من حملات مديرية العمل بالإسماعيلية، فيتو

المشاركون في تنفيذ الحملة

وشارك في تنفيذ الحملات سامية عبد السلام مدير مكتب تفتيش عمل الإسماعيلية، ومفتشو العمل حمدي النجار، جيهان بركات، ابتسام إبراهيم.

جانب من حملات مديرية العمل بالإسماعيلية، فيتو

متابعة تطبيق قوانين العمل

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف أعمال المتابعة والرقابة على المنشآت، وضمن خطة مديرية العمل لتعزيز الرقابة على سوق العمل، من خلال الاستمرار في تنفيذ الحملات التفتيشية بشكل دوري ومنتظم، ودون تهاون في تطبيق أحكام قانون العمل، بما يحقق الانضباط الكامل، ويسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة لكافة أطراف العملية الإنتاجية.

جانب من حملات مديرية العمل بالإسماعيلية، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.