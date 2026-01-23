الجمعة 23 يناير 2026
محافظات

تحرير 13 محضرا ضد المنشآت المخالفة لقوانين العمل بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو
واصلت مديرية العمل برئاسة الدكتور أيمن شعبان مدير المديرية، جهودها الميدانية من خلال مكتب تفتيش عمل الإسماعيلية، حيث نفذ حملات تفتيشية على عدد من الشركات والمنشآت العاملة بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل.

نتائج الحملات الرقابية 

 

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد ١٣ محضر عمل ضد بعض المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لرصد مخالفات تمثلت في تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص، فضلًا عن عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالمخالفة لأحكام قانون العمل.

المشاركون في تنفيذ الحملة 

 

وشارك في تنفيذ الحملات سامية عبد السلام مدير مكتب تفتيش عمل الإسماعيلية، ومفتشو العمل حمدي النجار، جيهان بركات، ابتسام إبراهيم.

متابعة تطبيق قوانين العمل 

 

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف أعمال المتابعة والرقابة على المنشآت، وضمن خطة مديرية العمل لتعزيز الرقابة على سوق العمل، من خلال الاستمرار في تنفيذ الحملات التفتيشية بشكل دوري ومنتظم، ودون تهاون في تطبيق أحكام قانون العمل، بما يحقق الانضباط الكامل، ويسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة لكافة أطراف العملية الإنتاجية. 

الجريدة الرسمية