الأربعاء 17 ديسمبر 2025
انتخابات النواب 2025، مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الخدمات الأمنية بمقار اللجان (صور)

مدير أمن الإسماعيلية
مدير أمن الإسماعيلية خلال الجولة، فيتو
 أجرى اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قبل قليل من اليوم الأربعاء، جولة لتفقد الخدمات الأمنية المعينة بقار اللجان الانتخابية في أولى أيام جولة إعادة مجلس النواب، يرافقه عدد من القيادات الأمنية.   

محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق اليوم الأول من جولة إعادة مجلس النواب

اليوم انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في الإسماعيلية

واطمئن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، على سير العملية الانتخابية وسط تواجد أمني كثيف. 

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية ، اليوم الأربعاء، أعمال فتح المقرات الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت  اليوم الأربعاء وتستمر حتى غدا الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥.

فتح مقار اللجان الانتخابية في موعدها 

واطمأن أكرم على فتح كافة اللجان الفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، على أن تواصل كافة اللجان عملها حتى التاسعة مساء اليوم. 

توفير الكراسي المتحركة لذوى الهمم 

وأضاف المحافظ أنه تم توفير کراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول إلى داخل المقر الانتخابي بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والأزهر.  

جدير بالذكر أن محافظة الإسماعيلية كانت قد قامت بتجهيز  ١٦٨ مركزا انتخابيا، و١٨٢ لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تضم ١٥٢ مدرسة، ١١ معهدا أزهريا، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد. 

ويبلغ عدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٩٦٦٠ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.

ونصيب محافظة الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية يبلغ ٨ مقاعد مقسمة على النحو التالي: مقاعد القائمة: ٣ مقاعد
مقاعد الفردي: ٥ مقاعد موزعة على ٣ دوائر.

وتتم انتخابات الإعادة بالثلاث دوائر انتخابية بالمحافظة على ثلاثة مقاعد فردي بمعدل مقعد بكل دائرة. 

