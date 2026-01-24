اتهامات بالتواطؤ تُلاحق مباراة الحسينية ومنيا القمح بدورة الترقي

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية حالة من الجدل الواسع داخل الأوساط الرياضية، عقب المباراة التي جمعت بين فريقي الحسينية ومنيا القمح، ضمن منافسات دورة الترقي المؤهلة للصعود إلى دوري الدرجة الثالثة، والتي أثارت علامات استفهام عديدة حول مجرياتها ونتيجتها.

خاض كل فريق مباراتين قبل الجولة الأخيرة الحاسمة

وتضم دورة الترقي أربعة أندية هي: الحسينية، الإخيوة، شباب ناصر، ومنيا القمح، حيث خاض كل فريق مباراتين قبل الجولة الأخيرة الحاسمة.

انهيار لاعبي الأخيوة،فيتو

وجاء ترتيب الفرق قبل مباريات اليوم الأخير كالتالي:

الإخيوة في الصدارة برصيد 4 نقاط

منيا القمح في المركز الثاني برصيد 4 نقاط

الحسينية في المركز الثالث برصيد 3 نقاط

شباب ناصر في المركز الرابع دون نقاط.

تسجيل ستة أهداف متتالية من بينها ثلاثة أهداف خلال خمس دقائق

وخلال مباراة أمس بين الحسينية ومنيا القمح، انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الحسينية بهدف دون مقابل، قبل أن تشهد أحداث الشوط الثاني تحولًا مفاجئًا في سير اللقاء، حيث نجح فريق منيا القمح في تسجيل ستة أهداف متتالية، من بينها ثلاثة أهداف خلال خمس دقائق فقط، لينتهي اللقاء بفوز منيا القمح بسداسية نظيفة.

جانب من لقاء منيا القمح والحسينية،فيتو

الأخيوة يحقق فوزًا كبيرًا على نظيره شباب ناصر

وفي المباراة الأخرى، حقق فريق الإخيوة فوزًا كبيرًا على فريق شباب ناصر بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، إلا أن نتائج الجولتين أسفرت في النهاية عن صعود فريق منيا القمح إلى دوري الدرجة الثالثة.

موجة من الغضب والاستياء

وأثارت نتيجة مباراة الحسينية ومنيا القمح موجة من الغضب والاستياء بين جماهير الكرة بمحافظة الشرقية، خاصة مع تداول اتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود تفريط أو تواطؤ أثّر على نزاهة المنافسة، وهو ما انعكس على فرص فريق الإخيوة في الصعود.

ضرورة فتح تحقيق عاجل من الجهات المختصة للوقوف على ملابسات ما جرى في اللقاء

وطالب عدد من المتابعين بضرورة فتح تحقيق عاجل من الجهات المختصة للوقوف على ملابسات ما جرى في اللقاء، والتأكد من سلامة الإجراءات، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المسابقات.

كما شددت جماهير نادي الحسينية على أهمية صدور بيان رسمي عاجل من مجلس إدارة النادي لتوضيح حقيقة ما حدث خلال المباراة، واحتواء حالة الغضب السائدة بين أبناء المدينة، مؤكدين حرصهم على سمعة النادي وتاريخ مدينة الحسينية المعروف بالالتزام والقيم الرياضية.

