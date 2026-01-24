أنوشكا عن مشاركتها في "توابع": فكرة العمل جذبتني

18 حجم الخط

أعربت الفنانة القديرة أنوشكا عن سعادتها بالانضمام إلى فريق عمل مسلسل "توابع"، الذي تقود بطولته الفنانة ريهام حجاج، والمقرر عرضه ضمن المنافسة الدرامية لشهر رمضان 2026.

وأكدت أنوشكا أن المسلسل يحمل رؤية فنية مختلفة عما قُدم سابقًا في الدراما الاجتماعية.

قضية مقتنعة بها

وفي لقاء خاص عبر منصة WATCH IT، كشفت أنوشكا عن أسباب حماسها للعمل، مشيرة إلى أن التميز لا يقتصر على دورها فحسب، بل يمتد ليشمل الفكرة العامة للمسلسل.

وقالت: “مسلسل توابع فعلًا مختلف جدًا، والفكرة نفسها بعيدة عن التقليدية. الشخصية التي أؤديها تلمس واقع الكثير من الناس، وأنا فخورة بأنني أساهم في إيصال فكرة أنا مقتنعة بها تمامًا على المستوى الشخصي”.

خبايا "السوشيال ميديا" وجريمة قتل غامضة

ينتمي مسلسل “توابع” إلى نوعية الدراما التشويقية الاجتماعية، حيث يغوص في عالم منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها المباشر على مصائر الأفراد.

وتجسد الفنانة ريهام حجاج دور “إنفلونسر” شهيرة تجد نفسها فجأة وسط دوامة من الأحداث بعد اتهامها في جريمة قتل.

وتتصاعد الحبكة الدرامية لتكشف عن صراعات نفسية معقدة، وتسلط الضوء على خفايا العلاقات الإنسانية التي تختبئ خلف شاشات الهواتف، في إطار من الغموض والإثارة.

ماراثون رمضان 2026

ويدخل "توابع" السباق الرمضاني ليكون أحد الأعمال المرتقبة، خاصة وأنه يجمع بين البطولة النسائية القوية والقضايا المعاصرة التي تهم قطاعًا عريضًا من الجمهور.

