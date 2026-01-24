"الأنفاق" تستعد لاستقبال 8 جرارات فيكترون لدعم نقل البضائع على شبكة القطار السريع

18 حجم الخط

تستعد هيئة الأنفاق لاستقبال 8 جرارات فيكترون لدعم نقل البضائع على شبكة القطار السريع، وذلك خلال الشهر المقبل، حيث تقرر وصول 8 جرارات كهربائية من طراز فيكترون إلى مصر.

دعم منظومة نقل البضائع على شبكة القطار الكهربائي السريع

وتهدف هذه الخطوة لدعم منظومة نقل البضائع على شبكة القطار الكهربائي السريع، حيث تم تخصيص، هذا الطراز تحديدًا لسحب قطارات البضائع لما يتمتع به من كفاءة عالية وقدرات تشغيلية متطورة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع التقدم الملحوظ في توريد الوحدات المتحركة، حيث:

وصل إلى مصر 5 قطارات إقليمية▪️ قطار واحد بورشة العاصمة الإدارية الجديدةبالإضافة إلى وصول قطارين سريعين من طراز فيلارو متواجدين بورشة حدائق أكتوبر، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم توالي وصول باقي القطارات السريعة والإقليمية وجرارات «فيكترون».

ويعد مشروع القطار الكهربائي السريع من أضخم مشروعات النقل في مصر، وينقسم إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: السخنة – العاصمة الإدارية – الجيزة – أكتوبر – الإسكندرية – مطروح

المرحلة الثانية: حدائق أكتوبر حتى أبو سمبل مرورًا بمحافظات الصعيد.

المرحلة الثالثة: قنا – سفاجا – الغردقة

الشبكة تضم 3 أنواع من الوحدات المتحركة:

القطار السريع فيلارو بسرعة تشغيلية 230 كم/س

القطارات الإقليمية بسرعة 160 كم/س

جرارات فيكترون لنقل البضائع بسرعة 120 كم/س

