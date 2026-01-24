السبت 24 يناير 2026
اقتصاد

الدينار البحريني يسجل 125.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي صباح اليوم

سعر الدينار البحريني
سعر الدينار البحريني
سعر الدينار البحريني، شهد سعر صرف الدينار البحريني استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 24 يناير 2026.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك اليوم الجمعة.

 سعر الدينار البحريني 
 سعر الدينار البحريني، فيتو 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 124.86 جنيه للشراء، 125.25 جنيه للبيع. 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك الأهلي  

وسجل سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي نحو 123.64 جنيه للشراء، 125.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني 
سعر الدينار البحريني، فيتو 

الدينار البحريني العملة الرسمية لمملكة البحرين

الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي.

ويُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية.

وتم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس.

ويُعتبر الدينار من العملات التي تعكس متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.

دينار واحد: باللون الأحمر، يحمل معالم تاريخية من البحرين.

خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتُظهر رموزًا من التراث الوطني.

عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.

