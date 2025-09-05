الجمعة 05 سبتمبر 2025
نهائي مثير لدوري فوق الـ 40 عامًا يشعل ملعب الشرقية (فيديو وصور)

شهدت محافظة الشرقية نهائي دوري كرة القدم لفئة “فوق الـ 40 سنة”، الذي أقيم بمركز شباب القنايات، الدكتور أحمد إبراهيم بحضور وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات المحلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

إدارة نادي الشرقية الرياضي تتخذ قرارات صارمة بعد وقوع مشاجرة وإصابة طفل مريض بالقلب

تغطية فيتو للمباراة النهائية

وقدمت فيتو بثًا مباشرًا لدقائق معدودة لتغطية المباراة النهائية التي اتسمت بالندية والحماسة بين الفريقين المتنافسين.

جمعية قدامى ولاعبي كرة القدم بالشرقية

أعلنت جمعية قدامى ولاعبي كرة القدم بالشرقية في وقت سابق عن انطلاق الدوري تحت رعاية الجمعية، بهدف إحياء ممارسة النشاط الرياضي بعد سن الأربعين. 

تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض

وأكد الكابتن حسين محمد فتحي، مؤسس الجمعية، أن الهدف من الدوري هو تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض التي يزداد احتمال الإصابة بها مع تقدم العمر، مشددًا على أن “العمر مجرد رقم ولا يمثل عائقًا أمام تحقيق الأهداف”.

أهمية التكاتف والتكافل الاجتماعي

وأضاف فتحي أن الجمعية تسعى أيضًا لتحقيق أهداف اجتماعية من خلال تقديم الدعم للاعبين الذين يواجهون صعوبات مادية، مؤكدًا على أهمية التكاتف والتكافل الاجتماعي، الذي لا يقتصر على كرة القدم فقط بل يمتد إلى مختلف القطاعات.

وأشاد مؤسس الجمعية بدور منطقة الشرقية للكرة في تقديم الدعم اللازم وإزالة أي عقبات لتنظيم الدوري بنجاح.

تكريم مجموعة كبيرة من اللاعبين القدامى من كافة الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة

تخللت المباراة النهائية أيضًا فعاليات تكريمية، حيث تم تتويج الفريق الفائز بالبطولة، وتكريم مجموعة كبيرة من اللاعبين القدامى من كافة الأندية ومراكز الشباب بالشرقية، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من الشخصيات العامة والإعلاميين والنواب، تقديرًا لدورهم في دعم الرياضة والمجتمع المحلي.

