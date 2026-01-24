السبت 24 يناير 2026
تمثل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للفصل الدراسي الأول 2026 أهمية كبرى لدى أولياء الأمور والطلاب، باعتبارها محطة تعليمية فارقة تُسهم في تحديد ملامح المرحلة الدراسية المقبلة، سواء بالالتحاق بالتعليم الثانوي العام أو الفني.

الشرقية تختتم امتحانات الإعدادية.. والطلاب: أسئلة اللغة الأجنبية سهلة والهندسة صعبة (فيديو)

كل ما يهم أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية ترم أول 2026

وتحرص مديرية التربية والتعليم بالشرقية على إخراج نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول 2026 بدقة وانضباط، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات داخل الكنترولات التابعة لكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص.
نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية ترم أول 2026

وتساعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026 أولياء الأمور على تقييم المستوى الحقيقي لأبنائهم في المواد الدراسية المختلفة، وقياس مدى جاهزيتهم للانتقال إلى المرحلة الثانوية، في ظل اعتماد المجموع الكلي كعنصر حاسم في تحديد مسار الطالب التعليمي.

الصف الثالث الاعدادي 

ومن المقرر أن تشمل النتيجة جميع الإدارات التعليمية بمراكز ومدن محافظة الشرقية دون استثناء، على أن يتم إعلانها بشكل موحد عقب اعتمادها رسميًا من المحافظ، وإتاحتها للطلاب وأولياء الأمور عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

الإعدادية في الشرقية 2026
وتكمن أهمية نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2026 في ارتباطها المباشر بتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والثانوي الفني، وهو ما يفرض على أولياء الأمور ضرورة التعامل مع النتيجة بهدوء، وتقديم الدعم النفسي الكامل للأبناء، خاصة في هذه المرحلة العمرية الحساسة.
نتيجة تالتة اعدادي في الشرقية ترم أول 2026

وفي هذا السياق، شددت مديرية التربية والتعليم بالشرقية على أهمية متابعة الأخبار الرسمية فقط المتعلقة بنتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول 2026، وعدم الانسياق وراء أي مصادر غير موثوقة أو صفحات غير معتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

