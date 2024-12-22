بيان عاجل من بروسيا مصر بشأن أحداث مباراة شباب فاقوس

أصدر نادي بروسيا مصر بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية والذى يلعب بدوري القسم الثالث (المجموعة الثامنة) بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية يندد من خلاله بالأحداث المؤسفة التي شهدتها نهاية مباراة الفريق الاول بالنادى والذى يقوده فنيا معتزاينو لاعب الأهلي السابق مع مركز شباب فاقوس،على ملعب الأول والتي انتهت بفوزه بهدفين نظيفين.

بيان هام من بروسيا مصر بشأن أحداث مباراة فاقوس: أ لفاظ مسيئة وإتلاف ممتلكات

وجاء نص البيان كالتالى:- "تُعرب إدارة نادي بروسيا مصرعن بالغ استنكارها للأحداث المؤسفة التي شهدتها نهاية مباراة فريقنا مع مركز شباب فاقوس،على ملعبنا والتي انتهت بفوز مستحق لنادينا بنتيجة 2-0.

إن هذه الأحداث، التي شملت من الطرف الآخر شغبًا وإتلافًا للممتلكات الخاصة داخل النادي، فضلًا عن الألفاظ المسيئة التي صدرت، تتعارض تمامًا مع قيم الرياضة وأهدافها السامية المتمثلة في التحلي بالأخلاق الحميدة والروح الرياضية.

وإذ نأسف لما آلت إليه الأمور، فإننا نوضح أن هذه التجاوزات لم تقتصر على إتلاف الممتلكات، بل أسفرت أيضًا عن وقوع إصابات بين عدد من لاعبي الفريق وإدارييه نتيجة الاشتباكات التي حدثت. وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق ويمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد اللعب النظيف والقيم التي يجب أن تسود في الملاعب الرياضية.

إدارة نادى بروسيا مصر..لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق النادي وأفراده وحماية ممتلكاته

تؤكد إدارة النادي أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق النادي وأفراده وحماية ممتلكاته، وستعمل بكل حزم لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي تسيء للرياضة المصرية.

نتوجه بالشكر لجماهيرنا الوفية على دعمهم المستمر وتحليهم بالروح الرياضية العالية، ونعاهدكم على الاستمرار في تقديم كل ما يساهم في رفعة الرياضة في مصر وتعزيز قيمها النبيلة.

ردا على اتهامات التفويت، إقالة الجهاز الفني لنادي بروسيا مصر بالشرقية

وقرر مجلس إدارة نادى بروسيا مصر بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية والذى يلعب بدوري القسم الثالث في وقت سابق إقالة الجهاز الفنى للفريق بالكامل بقيادة ماهر صديق، بعد اتهامه لأحد لاعبيه بالتواطؤ والتفويت أمام فريق الشنواني ضمن فعاليات المجموعة الثامنة بدورى القسم الثالث والتى انتهت لصالح الأخير بخماسية نظيفة.

نادي الشرقية الرياضي يعلن انتهاء أزمة نجم الفريق

أعلن الدكتور حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية الرياضي، في وقت سابق انتهاء أزمة أحمد متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعدما تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا واقعة طرد اللاعب من استراحة اللاعبين، وتعنت إدارة النادي ضده وعدم صرف مستحقاته المتأخرة.

ونشرت صفحة النادي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه: "تم حل مشكلة اللاعب احمد متولى فى حرص من الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس الإدارة برفقة محمد فياض عضو مجلس الإدارة، والكابتن محمود خليل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والدكتور أحمد مصطفى النحاس طبيب النادي، على التواجد فى استراحة اللاعبين للاطمئنان على الحالة الصحية للاعب أحمد متولي، حيث إن اللاعب متواجد باستراحة اللاعبين منذ أول أمس الأحد.

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