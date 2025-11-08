أول ظهور لجمال حمزة بعد وفاة والده في فعاليات الرخصة الإفريقية بالشرقية (صور)

18 حجم الخط

شهد مركز شباب أبوحماد بمحافظة الشرقية فعاليات الرخصة التدريبية (C) الإفريقية، التي تنظمها منطقة الشرقية لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وسط حضور كبير من رموز اللعبة في مصر، في أجواء مميزة حملت طابعًا إنسانيًا واحترافيًا في آن واحد.

الظهور الأول للكابتن جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق

وشهدت الفعالية الظهور الأول للكابتن جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، بعد وفاة والده، حيث حرص على المشاركة في الحدث الرياضي الكبير دعمًا لزملائه وللحركة التدريبية المصرية، في مشهد لاقى احترام وتقدير جميع الحاضرين.

فعاليات الرخصة التدريبية (C) الإفريقية، التي تنظمها منطقة الشرقية لكرة القدم بالتعاون،فيتو

فعاليات الرخصة التدريبية (C) الإفريقية، التي تنظمها منطقة الشرقية لكرة القدم بالتعاون،فيتو

الدكتور جمال محمد علي وثروت وسويلم

وجاءت الفعالية بحضور وتشريف الدكتور جمال محمد علي، واللواء ثروت سويلم، إلى جانب نخبة من نجوم الكرة المصرية، من بينهم:كريم حسن شحاتة، إبراهيم صلاح، محمد سمير، محمد نجيب، باسم علي، أحمد جعفر، كريم طارق، ومحمود عبدالحكيم، الذين شاركوا في الفعالية وسط تفاعل كبير من المشاركين والجمهور.

فعاليات الرخصة التدريبية (C) الإفريقية، التي تنظمها منطقة الشرقية لكرة القدم بالتعاون،فيتو

وفاة والد جمال حمزة لاعب الزمالك السابق

ورحل محمد سعيد حمزة نجم نادي الزمالك السابق ووالد الكابتن جمال حمزة عن عالمنا منذ عدة أيام، حيث شُيعت جنازته من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين عقب صلاة العصر يوم الخميس الماضي، في جنازة مهيبة شهدت حضور عدد من نجوم الكرة المصرية، على رأسهم حازم إمام وأحمد جعفر نجما الزمالك السابقان، إلى جانب أسامة عرابي نجم الأهلي الأسبق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.