السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أول ظهور لجمال حمزة بعد وفاة والده في فعاليات الرخصة الإفريقية بالشرقية (صور)

جمال حمزة لاعب الزمالك
جمال حمزة لاعب الزمالك السابق، فيتو
18 حجم الخط

شهد مركز شباب أبوحماد بمحافظة الشرقية فعاليات الرخصة التدريبية (C) الإفريقية، التي تنظمها منطقة الشرقية لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وسط حضور كبير من رموز اللعبة في مصر، في أجواء مميزة حملت طابعًا إنسانيًا واحترافيًا في آن واحد.

رسميا، مسابقات اتحاد الكرة ترسل ردها على استفسار الزمالك (مستند)

الظهور الأول للكابتن جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق

وشهدت الفعالية الظهور الأول للكابتن جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، بعد وفاة والده، حيث حرص على المشاركة في الحدث الرياضي الكبير دعمًا لزملائه وللحركة التدريبية المصرية، في مشهد لاقى احترام وتقدير جميع الحاضرين.

 

فعاليات الرخصة التدريبية (C) الإفريقية، التي تنظمها منطقة الشرقية لكرة القدم بالتعاون،فيتو
فعاليات الرخصة التدريبية (C) الإفريقية، التي تنظمها منطقة الشرقية لكرة القدم بالتعاون،فيتو
فعاليات الرخصة التدريبية (C) الإفريقية، التي تنظمها منطقة الشرقية لكرة القدم بالتعاون،فيتو
فعاليات الرخصة التدريبية (C) الإفريقية، التي تنظمها منطقة الشرقية لكرة القدم بالتعاون،فيتو

الدكتور جمال محمد علي وثروت وسويلم 

وجاءت الفعالية بحضور وتشريف الدكتور جمال محمد علي، واللواء ثروت سويلم، إلى جانب نخبة من نجوم الكرة المصرية، من بينهم:كريم حسن شحاتة، إبراهيم صلاح، محمد سمير، محمد نجيب، باسم علي، أحمد جعفر، كريم طارق، ومحمود عبدالحكيم، الذين شاركوا في الفعالية وسط تفاعل كبير من المشاركين والجمهور.

فعاليات الرخصة التدريبية (C) الإفريقية، التي تنظمها منطقة الشرقية لكرة القدم بالتعاون،فيتو
فعاليات الرخصة التدريبية (C) الإفريقية، التي تنظمها منطقة الشرقية لكرة القدم بالتعاون،فيتو

وفاة والد جمال حمزة لاعب الزمالك السابق 

ورحل محمد سعيد حمزة نجم نادي الزمالك السابق ووالد الكابتن جمال حمزة عن عالمنا منذ عدة أيام، حيث شُيعت جنازته من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين عقب صلاة العصر يوم الخميس الماضي، في جنازة مهيبة شهدت حضور عدد من نجوم الكرة المصرية، على رأسهم حازم إمام وأحمد جعفر نجما الزمالك السابقان، إلى جانب أسامة عرابي نجم الأهلي الأسبق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد المصري لكرة القدم منطقة الشرقية لكرة القدم مركز شباب ابوحماد اختبارات الرخصة الأفريقية جمال حمزة اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

عبدالرؤوف وجابر يتحدثان عن نهائي السوبر المصري

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي التحديات والفرص المشتركة

اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

المتحف المصري بالتحرير يكشف عن المجموعة الكاملة لكنوز تانيس

لجنة طبية عالمية تزور مصر لدعم خطط الوقاية والتأهب للأوبئة

موعد مباراة أهلي جدة والاتحاد في قمة الدوري السعودي

أزمة الحدود تتواصل، كابل وإسلام أباد يتبادلان الاتهامات بعد فشل مفاوضات وقف التصعيد

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

موعد مباراة سندرلاند ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 30 جنيها والمكرونة 5 والبلطي "كل يوم بحال"

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح معنى توحيد أسماء الله تعالى والصفات وحكم تأويلها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية