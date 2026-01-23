الجمعة 23 يناير 2026
رئيس مدينة دمياط يقود حملة مكبرة على سوق الجمعة بمحور تاسع (صور)

رئيس مدينة دمياط
رئيس مدينة دمياط يتفقد حصيلة السلع والخضراوات بسوق الجمعة
قاد الدكتور سمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، جولة ميدانية موسعة اليوم لمتابعة سير العمل داخل "سوق الجمعة" بمحور تاسع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة فرض الانضباط بالشارع وتلبية متطلبات المواطنين والوقوف على مستوى النظافة والخدمات.

​تنسيق أمني وتنفيذي لفرض الانضباط

و​رافق رئيس المدينة خلال جولته وفد أمني رفيع المستوى ضم اللواء إسلام كمال، مساعد مدير أمن دمياط، والمقدم احمد جمال، ضابط شرطة المرافق، بالاشتراك مع نواب رئيس المدينة ومسؤولي قطاعات الإشغالات والادارات المعنية، وذلك لضمان احكام السيطرة على السوق ومنع اي عشوائية في عرض البضائع.

​مواجهة الإشغالات وتسهيل الحركة المرورية

​وتابع رئيس المدينة مدى التزام البائعين بالأماكن المخصصة لهم، مشددا على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية بمحيط المحور من خلال تنظيم أماكن وقوف السيارات. كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنع أي تعديات تعرقل حركة المارة أو تتسبب في تكدس مروري.

 

​تكثيف أعمال النظافة وتحصيل الموارد

​وتفقد عتريس مستوى النظافة العام داخل السوق، وأصدر تعليمات فورية لفرق العمل بتكثيف رفع المخلفات والقمامة فور انتهاء النشاط التجاري لضمان بيئة صحية للمواطنين. 

وفي سياق متصل، راجع رئيس المدينة ملف تحصيل مستحقات الدولة، مؤكدا ضرورة تعظيم الموارد وتدقيق أعمال التحصيل لضمان تحقيق المستهدفات المالية المطلوبة.

​حملات دورية لضبط الشارع

وأكد الدكتور سمير عتريس في نهاية جولته استمرار المتابعة الميدانية والرقابة الصارمة على سوق الجمعة بصفة دورية، مشيرا إلى أن هذه الحملات تهدف إلى تحقيق الانضباط الكامل والاستجابة الفورية لمطالب سكان المنطقة وتوفير أجواء امنة ومنظمة للتسوق. 

