رئيس بورسعيد للغوص والإنقاذ يؤكد: تطبيق الكود الطبي ضروري لسلامة اللاعبين

أكد إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ أن تطبيق الكود الطبي ضروري من أجل الاطمئنان على صحة اللاعبين قبل خوض البطولات.



وأوضح "حمص" أنه لن يتم السماح لأي لاعب ينتمي لمنطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، بخوض البطولات القادمة إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه.



وأشار "حمص" إلى أن الكشف الطبي في وحدة الطب الرياضي، والتي تستقبل اليوم أعدادا كبيرة من اللاعبين في المدينة الرياضية ببورسعيد، يعد تيسيرا على اللاعبين وأولياء أمورهم، وهو دعم من الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي للاعبين.

استقبال اللاعبين في المدينة الرياضية ببورسعيد لتوقيع الكشف الطبي، ڤيتو



واختتم "حمص" أن عوامل الأمن والسلامة في البطولات تبدأ بالاطمئنان على صحة اللاعبين وهو ما يتم التشديد عليه حاليا.



يذكر أن المدينة الرياضية ببورسعيد قد فتحت أبوابها اليوم السبت أمام اللاعبين الراغبين للخضوع للكشف الطبي، وذلك تطبيقا للكود الطبي المعتمد من وزير الشباب والرياضة



ويتم الكشف الطبي على اللاعبين الذين سيشاركون في البطولات القادمة في كل الألعاب، بوحدة الطب الرياضي بالمدينة الرياضية.

