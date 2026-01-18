محافظ دمياط يستقبل مساعد وزير الصحة لمناقشة تطوير القطاع الصحي

18 حجم الخط

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ظهر اليوم بديوان عام المحافظة، الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، في لقاء بحث أوجه التعاون وملفات التطوير في القطاع الصحي بالمحافظة.

حضر اللقاء المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة بدمياط.

تطوير مستشفى عزبة البرج وتعزيز الخدمات الطبية

ركز اللقاء على آلية رفع كفاءة مستشفى عزبة البرج المركزي، مع بحث نقل بعض الخدمات لأماكن أخرى داخل المستشفى بما لا يؤثر على سير العمل. كما تم استعراض مخطط التنفيذ لتحقيق تطوير شامل يضمن رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

خطط الطوارئ والإحالة الجراحية

ناقش المحافظ ومساعد وزير الصحة خطط الطوارئ والإحالة للعمليات الجراحية الكبرى والمتوسطة والصغرى في المستشفيات التابعة للأمانة ومديرية الصحة، مع مراعاة الإمكانيات المتاحة لضمان توزيع أفضل وتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى.

تعزيز البنية التحتية ودخول المرحلة الثانية للتأمين الصحي

تطرق اللقاء أيضًا إلى أعمال التطوير في مستشفيات المحافظة، واستكمال توسعات معهد الأورام، ومستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

كما تم بحث خطة دخول محافظة دمياط للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيق معايير GAHAR، وتشغيل الوحدات الصحية بمركز كفر سعد التي تم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتدخل الخدمة في أقرب وقت.

إنشاء مستشفى طوارئ بمدينة دمياط الجديدة

ناقش الطرفان أيضًا خطة إنشاء مستشفى طوارئ بمدينة دمياط الجديدة لتغطية احتياجات المنطقة بخدمات الطوارئ وتقليل الضغط عن مستشفى الأزهر.

تنسيق مستمر لتحقيق خدمة طبية أفضل

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على وضع خارطة طريق للقطاع الصحي بالمحافظة، مع التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية، لإيجاد حلول مناسبة لأي معوقات، وضمان تقديم خدمة طبية متطورة للمواطنين.

