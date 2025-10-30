الخميس 30 أكتوبر 2025
نائب محافظ دمياط خلال في زيارة مفاجئة لمستشفى الجلدية والتناسلية

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لمستشفى الجلدية والتناسلية

أجرت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمستشفى الجلدية والتناسلية بمدينة دمياط، رافقها خلالها الدكتورة أميرة مطاوع مدير المستشفى، وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

توجيهات برفع كفاءة النظافة وتنظيم الباعة الجائلين

وخلال جولتها بمحيط المستشفى، وجهت نائب المحافظ بسرعة رفع كفاءة النظافة بالشوارع المحيطة، وتنظيم حركة الباعة الجائلين المتواجدين حول السور الخارجي للمستشفى، من خلال إنشاء باكيات مخصصة لهم تتيح لهم ممارسة نشاطهم بصورة قانونية ومنظمة، مع الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة ومنع الإشغالات العشوائية.

 

 

جولة داخل المستشفى لمتابعة مستوى الخدمات

 

تفقدت المهندسة شيماء الصديق العيادات الخارجية داخل المستشفى، واطمأنت على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمرضى ومدى رضاهم عنها، كما شددت على ضرورة رفع مستوى النظافة بالمستشفى، والتأكيد على تواجد عناصر الأمن عند بوابات الدخول لضمان الانضباط وحسن استقبال المواطنين.

 

تأكيد على المتابعة الدورية وتحسين بيئة العمل

وأكدت نائب محافظ دمياط أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة الدورية للمنشآت الخدمية والصحية، مشددة على حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة لأهالي دمياط.

