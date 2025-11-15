السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار حملات الإشغالات لتحقيق الانضباط في مدينة دمياط

حملات مستمرة لرفع
حملات مستمرة لرفع الإشغالات بدمياط
18 حجم الخط

تواصل الوحدة المحلية جهودها اليومية لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط في الشوارع، ضمن خطة تحسين المظهر الحضاري للمناطق الحيوية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتعليمات الأستاذ  سمير عتريس عبد الله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

متابعة ميدانية وحملات مكثفة


شملت الحملة، التي تابعها علي البيومي نائب المدينة بمشاركة مسئولي قسم الإشغالات، عددًا من المناطق الحيوية مثل ميدان الشهابية، شارع مدرسة 6 أكتوبر، عزبة اللحم، باب الحرس، وطريق المحور، حيث تم إزالة التعديات وفتح حركة المرور وتحسين المظهر العام للمدينة.

 

حملات مستمرة لرفع الإشغالات بدمياط 
حملات مستمرة لرفع الإشغالات بدمياط 

التزام يومي وبيئة آمنة

تستمر هذه الحملات بشكل يومي للتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يضمن الانضباط وتهيئة بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.

دعوة للالتزام بالقوانين

حثت الوحدة المواطنين وأصحاب المحال على الالتزام بعدم وضع أي إشغالات تعوق حركة السير، مؤكدة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المظهر العام والانضباط في شوارع المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إزالة التعديات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الوحدة المحلية لمركز ومدينة تحسين المظهر الحضاري حملات الاشغالات حملات مستمرة طريق المحور مدينة دمياط محافظ دمياط متابعة ميدانية

مواد متعلقة

دمياط تواصل التفوق الصحي.. المحافظ يعلن حصول المستشفى العام على اعتماد بريطاني

حملات مسائية مكثفة بحي الهرم لرفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري (صور)

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

سكرتير عام محافظة دمياط يبحث ملف الهوية البصرية للمراكز والمدن

محافظ الدقهلية يقود جولة مفاجئة لضبط الشوارع ورفع الإشغالات بالمنصورة (صور)

ضمن مبادرة "الأتوبيس الطائر"، مدير تعليم دمياط يواصل تفقده لمدارس المحافظة (صور)

نائب محافظ دمياط تتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية لمتابعة آليات الرصد والتنسيق

أسبوع رئاسي حافل: السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين.. يبحث تطورات الوضع في غزة ووقف الحرب ورفض التهجير مع قادة السعودية وفرنسا واليونان وقطر

الأكثر قراءة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار خلال الفترة المقبلة

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 الأسبوع المقبل

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عكرمة البربري" تلميذ ابن عباس الذي فاق أستاذه

أحمد كريمة يسلط الضوء على مواعظ الإمام الحسن وبلاغته بعد استشهاد والده

كيف قتل الحسن ومن وضع له السم؟ أحمد كريمة يوضح المؤامرة الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية