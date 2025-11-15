استمرار حملات الإشغالات لتحقيق الانضباط في مدينة دمياط

18 حجم الخط

تواصل الوحدة المحلية جهودها اليومية لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط في الشوارع، ضمن خطة تحسين المظهر الحضاري للمناطق الحيوية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتعليمات الأستاذ سمير عتريس عبد الله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

متابعة ميدانية وحملات مكثفة



شملت الحملة، التي تابعها علي البيومي نائب المدينة بمشاركة مسئولي قسم الإشغالات، عددًا من المناطق الحيوية مثل ميدان الشهابية، شارع مدرسة 6 أكتوبر، عزبة اللحم، باب الحرس، وطريق المحور، حيث تم إزالة التعديات وفتح حركة المرور وتحسين المظهر العام للمدينة.

حملات مستمرة لرفع الإشغالات بدمياط

التزام يومي وبيئة آمنة

تستمر هذه الحملات بشكل يومي للتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يضمن الانضباط وتهيئة بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.

دعوة للالتزام بالقوانين

حثت الوحدة المواطنين وأصحاب المحال على الالتزام بعدم وضع أي إشغالات تعوق حركة السير، مؤكدة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المظهر العام والانضباط في شوارع المدينة.

