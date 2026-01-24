السيسي يوجه الحكومة بدراسة تشريعات لمنع استخدام الأطفال للهاتف المحمول

18 حجم الخط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن عددًا من الدول، وعلى رأسها أستراليا وإنجلترا، أصدرت تشريعات تحد من استخدام الأطفال للهواتف المحمولة والإنترنت حتى سن معينة، مؤكدًا أهمية دراسة هذه التجارب لحماية النشء.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، أن هذا الطرح سبق أن ناقشه مع المسؤولين منذ فترة، إلا أن التحرك غالبًا ما يكون بعد تطبيق الفكرة في دول أخرى، قائلًا: "الكلام ده قولته للزملاء من بدري، بس هما مبيقدروش يتحركوا إلا لما يشوفوا حد مش عندنا عملها… طب برضه نعمل زيهم".

وأوضح الرئيس أن رئيس وزراء أستراليا تحدث مؤخرًا عن نتائج التشريع الخاص بتنظيم استخدام الأطفال للإنترنت، مشددًا على ضرورة الاستفادة من هذه التجربة، ودراسة الأمر بشكل جاد لحماية الأبناء والبنات حتى يصلوا إلى سن يمكنهم فيه التعامل الواعي والمسؤول مع التكنولوجيا.

وطالب الرئيس السيسي بوضع خطة متكاملة بالتعاون بين الحكومة والبرلمان، قائلًا: "من فضلكم خطة متكاملة لهذا الموضوع.. عاوز أفكر نفسي والحكومة والبرلمان"، مشيرًا إلى أن القضية تمثل تحديًا حديثًا يتطلب حلولًا مدروسة تستند إلى تجارب الدول الأخرى.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته، اليوم السبت، في الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، والذي أقيم بمجمع المؤتمرات في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، إحياءً لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، التي قدم خلالها رجال الشرطة تضحيات خالدة دفاعًا عن الوطن.

