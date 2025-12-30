الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يفتتح أكبر تجمع للمشروعات البيئية لدعم الابتكار الأخضر

افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط فعاليات المعارض المقامة على هامش مبادرة أسبوع الاستدامة بساحة الكوبري الحضاري بمدينة دمياط وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط وسمير عتريس رئيس مجلس مدينة دمياط وياسر عمارة وكيل مديرية التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية بالمحافظة في مشهد يعكس توجه دمياط الجاد نحو التحول الأخضر ودعم الأفكار البيئية المبتكرة.


جولة ميدانية وتواصل مباشر مع العارضين


عقب الافتتاح حرص المحافظ على تفقد أروقة المعارض المختلفة حيث أجرى حوارات مباشرة مع العارضين والمشاركين واستمع إلى شروحات تفصيلية حول طبيعة المشروعات والمبادرات المعروضة مشيدا بتنوعها وما تحمله من أفكار مبتكرة تعكس وعيا متزايدا لدى المؤسسات التعليمية والاقتصادية بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

مشاركة واسعة لمؤسسات تعليمية واقتصادية

وشهدت المعارض مشاركة متميزة لعدد من الجهات من بينها وحدة أيادي مصر التي عرضت منتجات المدينة الصديقة للنساء باستخدام خامات صديقة للبيئة إلى جانب معارض مشروعات جامعات دمياط وحورس والدلتا والسويدي وهليوبوليس كما شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة بيورلايف لفلاتر المياه ومركز خدمة عملاء بنك ABC ومعرض لمشروعات مديرية التربية والتعليم وأكاديمية روبوتس كاستل فضلا عن معارض متخصصة في الطاقة الشمسية والشتلات الزراعية.

وخلال جولته أكد محافظ دمياط أن الاستدامة لم تعد رفاهية أو خيارا بل أصبحت ضرورة حتمية للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة مشددا على أهمية إعادة ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة في مختلف مناحي الحياة اليومية.

مشاتل جديدة وخطوات ثابتة نحو مدينة خضراء

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل على إنشاء مشاتل متنوعة لدعم السياحة البيئية وتعزيز المساحات الخضراء مؤكدا أن دمياط تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى مدينة مستدامة من خلال دعم كافة المبادرات التي تقدم حلولا بيئية مبتكرة وتفتح آفاقا جديدة للشباب والمرأة في سوق العمل الأخضر.


تكريم المشاركين واستمرار الفعاليات

وفي ختام الفعاليات تم تكريم المشاركين والعارضين تقديرا لجهودهم ودورهم الفعال في دعم أهداف التنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي بالمجتمع المحلي.

يذكر أن فعاليات أسبوع الاستدامة تستمر حتى مطلع يناير 2026 وتشمل عددا من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تستهدف تعزيز الابتكار الأخضر وتطبيق ممارسات الاستدامة في مختلف القطاعات الحيوية بمحافظة دمياط.

التربية والتعليم التنمية المستدامة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط المساحات الخضراء جامعة دمياط دعم كافة المبادرات رئيس جامعة دمياط شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظ دمياط

