حملات مكثفة لرفع الإشغالات المخالفة بشوارع دمياط (صور)

18 حجم الخط

قال سمير عتريس عبد الله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، إن حملات رفع الإشغالات مستمرة بشكل يومي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، مشددًا على أن الدولة تسعى للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ومنع أي مظاهر عشوائية.

وأوضح أن الحملات تستهدف إزالة كل ما يعطل حركة السير أو يشوه الشوارع والميادين العامة، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة أو تعدٍ على حرم الطريق العام.

تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات محافظ دمياط الرامية إلى تحقيق الانضباط العام، وتحسين الصورة الجمالية للمدينة، من خلال تنفيذ حملات مكثفة لرفع الإشغالات المخالفة بالشوارع الحيوية والأسواق العامة.

استهداف شوارع رئيسية وحيوية

استهدفت الحملة الأخيرة عددًا من الشوارع الرئيسية بمدينة دمياط، من بينها شوارع عبد الرحمن، والتجاري، وسوق الحدادين القديم، حيث تم رفع الإشغالات وإزالة التعديات من أمام المحال التجارية لضمان سيولة الحركة المرورية.

حملات بالتعاون مع شرطة المرافق

وجرى تنفيذ حملة أخرى بشوارع الشرباصي، وباب الحرس، والتجاري، بالتعاون مع شرطة المرافق، ضمن خطة متكاملة بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضبط المخالفات وتطبيق القانون بكل حزم.

استمرار المتابعة اليومية

وأشار رئيس الوحدة المحلية إلى أن الحملات ستتواصل بصفة يومية في مختلف المناطق، تنفيذًا لتعليمات محافظ دمياط، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمنع أي إشغالات جديدة وإعادة الانضباط الكامل إلى الشوارع.

محافظ دمياط يتابع الجهود ميدانيًا

من جانبه، شدد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، على أهمية استمرار الحملات بصفة مستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على إزالة أي مخالفات تشوه الصورة العامة، وتحقيق بيئة نظيفة ومنظمة تليق بأبناء دمياط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.