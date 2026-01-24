بالتزامن مع معرض الكتاب، 10 خطوات تساعدك على حب القراءة والاطلاع

18 حجم الخط

بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، نشر مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية رسالة توعوية موجّهة للشباب لتشجيعهم على القراءة، مؤكدًا أن العزوف عنها لا يعني كراهية الكتاب بقدر ما يعكس عدم اكتشاف القارئ لما يناسب ميوله واهتماماته.

القراءة لا تقتصر على الكتب الضخمة أو المعقدة ولا تتطلب عزلة طويلة

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أن القراءة لا تقتصر على الكتب الضخمة أو المعقدة ولا تتطلب عزلة طويلة، مشيرًا إلى أن هذا التصور الشائع يُعد فهمًا مغلوطًا لمفهوم القراءة، التي يمكن أن تبدأ بخطوات بسيطة ومتنوعة تفتح آفاق المعرفة وتُنمّي الوعي وتدعم بناء الشخصية.

وتشجيعًا للشباب على حب القراء أوضح المركز مجموعة من الخطوات التي تشجع الشباب على القراءة والتأمل والتي جاءت كالتالي:

لكي تُحبَّ القراءةَ اتبع الخطواتِ الآتيةَ:



1 بسِّط مفهومَك عن القراءة، واجعلها نشاطًا يوميًّا خفيفًا دون هجرٍ للخَلْق، أو انقطاعٍ عن الحياة.

2 نوِّعْ قراءاتِك، ووسِّع دائرةَ اطّلاعِك؛ فمجالاتُ القراءةِ متعددةٌ، منها الجدّيُّ والهزليُّ، والأدبيُّ والعلمي.. إلخ، ثمَّ أقْبِل على ما وجدتَ متعتَه، واستشعرت فائدتَه.

3 لا تَقصرْ قراءتَك على الكتب الورقية -مع أهميتها-؛ فقد تناسبُك الكتبُ الإلكترونية أكثر؛ لما فيها من مميّزاتٍ كتوفيرِ الوقت، وخِفَّةِ الحمل، وسهولةِ الوصولِ للمراد.

4 تدرَّجْ في القراءة؛ فلا تبدأ بمطوَّلاتِ الكتب، معقّدةِ الأسلوب؛ بل ابدأ ببسيطِها، وواضحِها، قليلِ الورقات.

5 دوِّن الفوائدَ التي تمرّ عليك عند القراءة حتى تتمكنَ من الرجوع إليها متى أردتَ.

6 ضعْ للقراءة خُطَّةً شهريَّة أو سنويَّة حتى يمكنَك تقييمُ تجربتِك، وتحسينُ خطّتِك القادمة.

7 اجعل القراءةَ أوَّل ما تلجأُ إليه في بحثك عمَّا أردتَ معرفتَه؛ فإن فعلتَ؛ زادَ ارتباطُك بها، وأحببتَها.

9 كوِّن في بيتك مكتبةً متنوِّعةً ولو صغيرة؛ فاقتناءُ الكتب وقُربُها يشجعان على القراءة.

10 انقلْ ما تعلَّمتَه من القراءة إلى غيرك؛ فزكاةُ العلم تعليمُه النَّاس، وهو أمرٌ يحثُّ على القراءة، ويشعرُك بقيمة العلم ورسالته.

