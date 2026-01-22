أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يضم صفقة جديدة.. الزمالك يرد على أحقية زيزو في 85 مليون جنيه.. أزمة قوية تهدد مشاركة المنتخبات الكبرى في كأس العالم 2026

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن تعرض عمار ياسر جناح الفريق الصاعد، لإصابة في غضروف الركبة خلال التدريبات الأخيرة للفريق.

حرص ناصر ماهر على توديع نادي الزمالك وجماهيره بعد رحيله عن الفريق وانضمامه لصفوف فريق بيراميدز بشكل رسمي.

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وضع شرطا حاسما من أجل ضمان استمرار مديرا فنيا للقلعة البيضاء حتى نهاية الموسم.

أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم ناصر ماهر قادما من نادي الزمالك، لدعم خط الوسط خلال السنوات المقبلة.

أكد مصدر بنادي الزمالك على ثقته مسئولي النادي الكاملة في سلامة موقف القلعة البيضاء وثقته في انصاف لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة للنادي في شكواه التي تقدم بها ضد لاعبه السابق أحمد مصطفى زيزو.

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق استعد بقوة لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

أكد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

كرة اليد، حقق المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، فوزا هاما على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (41-28)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في رواندا.

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل خمسة أشهر فقط من صافرة البداية لبطولة كأس العالم 2026، تحديًا قد يكون الأكبر في تاريخه، حيث تخيم سحابة من عدم اليقين فوق "مونديال 2026" المقرر إقامته في أمريكا الشمالية، مع تصاعد التهديدات الأوروبية بمقاطعة البطولة ردًا على السياسات الخارجية للإدارة الأمريكية.

أثار الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، حالة من الجدل الواسع عقب الهزيمة أمام المنتخب السنغالي في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025، حيث شكك في شرعية الهدف الذي استقبله مرمى "الفراعنة" وأدى إلى وداع البطولة.

أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع المغربي يوسف بلعمري مدافع الرجاء المغربي لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي.

