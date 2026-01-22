الشناوي: جاهزون لمواجهة يانج أفريكانز وهدفنا التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الخميس 22 يناير 2026
قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق استعد بقوة لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «لدينا دوافع كبيرة، ولدينا حماس وتركيز وهدفنا تحقيق الانتصارات والتأهل إلى ربع النهائي وكل اللاعبين لديهم إصرار كبير على تحقيق هذا الهدف».

وأضاف: «كل المباريات صعبة، ومباراة يانج أفريكانز ستكون بعد فترة طويلة من الغياب عن المشاركة في مواجهات البطولة، واللاعبون لديهم دوافع كبيرة نحو تحقيق الفوز خلال اللقاء». 

وأشار إلى أن الفريق يتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل، ويضع المنافسة على كل الألقاب هدفًا له بشكل عام.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

 ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وخاض الأهلي مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

