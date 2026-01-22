أزمة قوية تهدد مشاركة المنتخبات الكبرى في كأس العالم 2026

18 حجم الخط

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل خمسة أشهر فقط من صافرة البداية لبطولة كأس العالم 2026، تحديًا قد يكون الأكبر في تاريخه، حيث تخيم سحابة من عدم اليقين فوق "مونديال 2026" المقرر إقامته في أمريكا الشمالية، مع تصاعد التهديدات الأوروبية بمقاطعة البطولة ردًا على السياسات الخارجية للإدارة الأمريكية.



​كرة القدم في مرمى النيران الدبلوماسية



​انتقلت الأزمة السياسية الناجمة عن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضم جزيرة جرينلاند إلى المستطيل الأخضر. فبعد أن كانت القضية تعتبر مجرد طموح سياسي، تحولت إلى مواجهة اقتصادية ودبلوماسية مباشرة مع الاتحاد الأوروبي، وصلت إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ثماني دول أوروبية، مما دفع السياسيين لاستخدام "سلاح المونديال" للضغط على واشنطن.



​ألمانيا تلوح بالخيار الصعب



​جاء التهديد الأبرز من برلين، حيث ألمح يورجن هاردت، العضو البارز في الاتحاد الديمقراطي، إلى أن غياب "المانشافت" عن البطولة قد يكون الخيار الأخير لمواجهة التعنت الأمريكي.

​"لن يُنظر في إلغاء البطولة إلا كملاذ أخير لحمل الرئيس ترامب على إعادة النظر في قضية جرينلاند" – يورجن هاردت في تصريح لصحيفة "بيلد".

​وتعتبر ألمانيا ركيزة أساسية للفيفا؛ فغياب بطل العالم أربع مرات سيتسبب في خسائر مالية ضخمة في حقوق البث وعقود الرعاية إضافة إلى تراجع القيمة الفنية للبطولة بغياب أحد أبرز المرشحين و​هزة في مبيعات التذاكر والسياحة الرياضية في الدول المضيفة.



​بيرس مورجان يصب الزيت على النار



​دخل الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، المعروف بقربه من الرئيس ترامب، على خط الأزمة باقتراح أثار جدلًا واسعًا، حيث دعا إلى "تحالف مقاطعة" يضم عمالقة القارة العجوز.



​المنتخبات التي اقترح مورجان تعليق.. مشاركتها:

​إنجلترا

​فرنسا

​إسبانيا

​ألمانيا

​البرتغال

​هولندا

​النرويج

​إيطاليا

​ويرى مراقبون أن انسحاب هذه المجموعة يعني عمليًا "إفراغ المونديال من محتواه"، حيث تضم هذه القائمة 8 من أصل أفضل 10 منتخبات مرشحة لنيل اللقب.

