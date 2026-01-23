الجمعة 23 يناير 2026
لا تنخدعوا بتحسن درجات الحرارة، تحذير عاجل من عاصفة ترابية وأمطار تضرب مصر اليوم

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

تحرك جديد في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

أمطار خفيفة وشبورة، حالة الطقس غدا الجمعة

 

وتكون هناك أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء. 


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة  في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 12

الجريدة الرسمية