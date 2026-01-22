18 حجم الخط

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وضع شرطا حاسما من أجل ضمان استمرار مديرا فنيا للقلعة البيضاء حتى نهاية الموسم.

وكان الزمالك قد أعلن يوم 7 يناير الماضي تعيين معتمد جمال قائما بأعمال المدير الفني للقلعة البيضاء بعد اعتذار أحمد عبد الرؤوف عن عدم استكمال مهتمه كمدير فني.

معتمد جمال يضمن استمراره مع الزمالك لنهاية الموسم في هذه الحالة

وقال المصدر إن جون إدوارد سيبقي على معتمد جمال مديرا فنيا حتى نهاية الموسم إن حقق فوزا وتعادلا على أقل تقدير أمام المصري في المباراتين المقبلتين، واستمرار مواصلة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وتابع: جون إدوارد حتى الآن يريد التعاقد مع مدير فني أجنبي ولكن الأزمة المالية منعته من تنفيذ رغبته ولذلك سيحصل معتمد جمال على فرصته.

جون إدوارد يضغط لتعيين مدير فني أجنبي لـ الزمالك

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، قد أكد أن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، يواصل الضغط على إدارة القلعة البيضاء من أجل توفير السيولة المالية اللازمة للتعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم قناعته بتجربة المدربين المحليين.

وأضاف المصدر أن إدوارد يرى أن المرحلة الحالية تتطلب التعاقد مع مدرب أجنبي يمتلك رؤية فنية واضحة وخبرة في بناء الفرق، من أجل تصحيح المسار والمنافسة على البطولات، خاصة في ظل تذبذب النتائج خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تدرس الأمر في الوقت الحالي، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، ومحاولات البحث عن حلول لتوفير الميزانية المطلوبة لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد.

