تحت إشراف قضائي كامل، انطلاق انتخابات رئاسة حزب الوفد الجمعة المقبلة

تجري انتخابات رئاسة حزب الوفد الجمعة المقبلة فى الثلاثين من يناير الجاري، ومن المقرر أن تكون عملية الاقتراع إلكترونيًا، كما ستجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، دون أي تدخل من اللجنة المشرفة على الانتخابات أو إدارات الحزب الإدارية والتنظيمية.

 

انتخابات حزب الوفد 

 

وذلك بالاستعانة بالمستشارين من هيئة النيابة الإدارية ومساعديهم من موظفي الهيئة، وسيتم الاقتراع من خلال اختيار أحد المرشحين عبر شاشة أمام القاضي، حيث يتم التصويت فورًا. 

انتخابات رئاسة حزب الوفد 

يذكر أن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقمى 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.
وضمت اللجنة فى تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزى عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.

