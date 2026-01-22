نونيز يقود تشكيل الهلال أمام الفيحاء في الدوري السعودي

18 حجم الخط

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة الفيحاء مساء اليوم الخميس، فى تمام الساعة السابعة والنصف ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري السعودي.

تشكيل الهلال أمام الفيحاء في الدوري السعودي

حارس المرمى: محمد الربيعى.

خط الدفاع: متعب الحربى، على لاجامى، بابلو مارى، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجى سافيتش، محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو، نونيز.

ترتيب الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

ويسعى نادي الهلال فى تحقيق الفوز لتعزيز صدارته لجدول ترتيب دورى روشن السعوديث، الذى يتربع على قمته برصيد 41 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه.

