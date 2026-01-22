الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توروب: مواجهة يانج أفريكانز قوية وهدفنا مواصلة الانتصارات في دوري أبطال أفريقيا

ييس توروب
ييس توروب
18 حجم الخط

أكد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد باستاد برج العرب: «نستعد جيدا للمباراة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت غياب اللاعبين الدوليين واعتمدنا خلالها على العناصر الشابة».

وأوضح: «لدينا مباراة قوية أمام منافس قوي لديه نفس رصيد النقاط، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا.. ولاعبو الأهلي تدربوا بقوة واستعدينا جيدًا لهذه المواجهة».

وأشار توروب إلى أنه يضع كامل تركيزه في مباراة يانج أفريكانز؛ من أجل تحقيق الفوز، وخاصة مع تواجد عدد من الصفقات الجديدة في القائمة الخاصة بالمباراة.

وأكمل: «لدينا لاعبون دوليون كان لديهم التزام تجاه المنتخبات الوطنية، وهو أمر نتقبله ونتعامل مع الأمر الواقع، ونسعى إلى استكمال الانتصارات التي حققناها قبل فترة التوقف الطويلة».

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وخاض الأهلي  مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ييس توروب الأهلي النادي الأهلي يانج افريكانز يانج أفريكانز التنزاني

مواد متعلقة

علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة أمام وادي دجلة في الدوري

يوسف بلعمري: دي ماريا قدوتي وكنت أتمنى اللعب بجوار أبو تريكة

لقطات من تقديم يوسف بلعمري لاعبا في صفوف الأهلي (صور)

الأهلي بالزي التقليدي أمام يانج أفريكانز غدا في دوري أبطال إفريقيا

يوفنتوس يتغلب على بنفيكا بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

برشلونة يفوز على سلافيا براج برباعية في دوري أبطال أوروبا

برشلونة يتعادل مع سلافيا براج 2-2 في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

لقطات من تقديم أحمد عيد لاعبا في الأهلي (فيديو وصور)
ads

الأكثر قراءة

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

بعد تهديد المغتربين بوقف تحويلاتهم، محمد علي خير: ألغوا قرار جمارك الهواتف وحافظوا على حبل الود

أمم أفريقيا، ترتيب مجموعة منتخب كرة اليد بعد الجولة الثانية

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

تأجيل نظر دعوى رجل أعمال ضد ابنة حسام حسن بسبب رفضها إعادة شبكة الخطوبة

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

خالد زكي يكتب: اقتتال طائفي وقتل على الهوية واستباحة للمجال الجوي بسوريا.. حنين لـ “زمن الأسد” بسبب فشل “رجال الشرع”

دفاع المتهمين بقضية غرق يوسف محمد: بالوعة حمام السباحة كلمة السر في وفاة اللاعب

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالمكانة المحترمة في المجتمع

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

"الأربعون الإدارية" يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

المزيد
الجريدة الرسمية