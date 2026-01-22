توروب: مواجهة يانج أفريكانز قوية وهدفنا مواصلة الانتصارات في دوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

أكد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد باستاد برج العرب: «نستعد جيدا للمباراة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت غياب اللاعبين الدوليين واعتمدنا خلالها على العناصر الشابة».

وأوضح: «لدينا مباراة قوية أمام منافس قوي لديه نفس رصيد النقاط، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا.. ولاعبو الأهلي تدربوا بقوة واستعدينا جيدًا لهذه المواجهة».

وأشار توروب إلى أنه يضع كامل تركيزه في مباراة يانج أفريكانز؛ من أجل تحقيق الفوز، وخاصة مع تواجد عدد من الصفقات الجديدة في القائمة الخاصة بالمباراة.

وأكمل: «لدينا لاعبون دوليون كان لديهم التزام تجاه المنتخبات الوطنية، وهو أمر نتقبله ونتعامل مع الأمر الواقع، ونسعى إلى استكمال الانتصارات التي حققناها قبل فترة التوقف الطويلة».

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.