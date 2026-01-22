الخميس 22 يناير 2026
رياضة

حسام حسن: هدف السنغال في مرمانا مشكوك في صحته (فيديو وصور)

حسام حسن
حسام حسن
أثار الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، حالة من الجدل الواسع عقب الهزيمة أمام المنتخب السنغالي في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025، حيث شكك في شرعية الهدف الذي استقبله مرمى "الفراعنة" وأدى إلى وداع البطولة.

هدف "مشكوك فيه" وأخطاء مؤثرة

وفي تصريحات نارية خلال المؤتمر الصحفي، أكد حسام حسن أن المنتخب المصري لم يحصل على حقه التحكيمي بالكامل، قائلًا: "هدف السنغال في مرمانا مشكوك في صحته بشكل كبير، وكان على طاقم التحكيم وغرفة الـ VAR مراجعته بدقة أكبر قبل احتسابه، خاصة في ظل الأجواء الصعبة التي شهدتها المباراة".

 

المدير الفني للمنتخب المصري الكابتن حسام حسن طولة أمم إفريقيا 2025 حسام حسن المدير الفني بطولة أمم إفريقيا 2025

