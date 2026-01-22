طاقم تحكيم مصري بقيادة ناجي لمباراة الهلال وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) طاقم تحكيم مصريًا بقيادة الحكم الدولى محمود ناجي لإدارة مباراة الهلال السوداني وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر إقامتها يوم 30 يناير الجارى بملعب "كيجالي – أمواهورو" برواندا، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويضم الطاقم أيضا كل من سمير جمال وأحمد توفيق (مساعدين)، ومحمود بسيوني حكمًا رابعًا. كما عين الاتحاد "جولس كارانغوا" من رواندا منسقًا عامًا للمباراة، و"أنجيسوم أوجباريم" من إريتريا مراقبًا للقاء.

محمود ناجي

وفي نفس الجولة يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة يانج أفريكانز التنزاني، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

أقيم المران على ملعب استاد برج العرب، وسمح الأهلي لكافة وسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

أدى اللاعبون تدريبات بدنية قبل الانتقال إلى تنفيذ العديد من الفقرات الفنية والخططية أعقبتها تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

تضم قائمة الأهلي للمبارة كلًّا من: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد وأحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.