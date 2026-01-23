الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الدينار البحريني يسجل 125.25 جنيه في البنك المركزي

سعر الدينار البحريني
سعر الدينار البحريني
18 حجم الخط

سعر الدينار البحريني، شهد سعر صرف الدينار البحريني استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في ختام تعاملات الأسبوع.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك اليوم الجمعة.

 سعر الدينار البحريني 
 سعر الدينار البحريني، فيتو 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو  124.86 جنيه للشراء،  125.25 جنيه للبيع. 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك الأهلي  

وسجل سعر الدينار البحريني في البنك الاهلي نحو 123.64 جنيه للشراء، 125.19   جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني 
سعر الدينار البحريني، فيتو 

الدينار البحريني العملة الرسمية لمملكة البحرين

الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي. 

ويُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية.

وتم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس.

ويُعتبر الدينار من العملات التي تعكس متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.

دينار واحد: باللون الأحمر، يحمل معالم تاريخية من البحرين.

خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتُظهر رموزًا من التراث الوطني.

عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنوك المصرية البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى البنك الاهلي البنك المركزى الدينار البحريني في البنك الدينار البحريني امام الجنيه الدينار البحريني الدينار مصرف البحرين المركزي

مواد متعلقة

125.19 جنيه، سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

الدولار يسجل 448.73 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

29.83 جنيه، سعر الـ 100 ين ياباني في البنك الأهلي

الدولار يسجل 11,500 ليرة للبيع في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر الدينار الأردني يسجل 66.69 جنيه للبيع في البنك المركزي

آخر تطورات أسعار الخردة في مصر بختام تعاملات اليوم الخميس
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 23 يناير 2026

لا تنخدعوا بتحسن درجات الحرارة، تحذير عاجل من عاصفة ترابية وأمطار تضرب مصر اليوم

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع 4 أصناف وهذا موقف الطماطم

بعد تداول فيديو الواقعة، سقوط المتهمين بطعن وحرق شاب في الشرقية

سر غامض بين الأب والمتهم، والدة قاتل أطفال المنوفية تكشف كواليس جديدة (فيديو)

المشاط: رسائل الرئيس السيسي في "دافوس" تؤكد على التحولات والتحديات بمشهد التعاون الدولي

3 مباريات في ختام الجولة العشرين بدوري المحترفين

المالية: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار

خدمات

المزيد

كيلو الألومنيوم بـ 98 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الجمعة 23 يناير 2026

تعرف على سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

الدينار البحريني يسجل 125.25 جنيه في البنك المركزي

كل ما تريد معرفته عن خدمتي التقسيط والسحب النقدي في البنك الأهلي

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء أول جمعة من شعبان من الكتاب والسنة، ردده

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها بتحقيق أمنيات طال انتظارها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية