الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

​ميناء دمياط يكسر أرقامه القياسية باستقبال أكبر حمولة بضائع عامة في تاريخه

ميناء دمياط
ميناء دمياط
18 حجم الخط

استقبل ميناء دمياط سفينة الصب الجاف (ZHI DA 88) التي ترفع علم بنما، والقادمة من الصين، ​في إنجاز نوعي يعزز مكانة ميناء دمياط كواحد من أهم المواني المحورية في المنطقة. 

 وتحمل السفينة على متنها شحنة قياسية من مادة "السلاج" تقدر بنحو 138 ألفا و200 طن، لتسجل بذلك أضخم حمولة بضائع عامة تدخل الميناء منذ افتتاحه.

​جاهزية فنية لاستقبال السفن العملاقة

​تأتي هذه الخطوة لتؤكد الجاهزية العالية للبنية التحتية في ميناء دمياط؛ حيث يبلغ طول السفينة 289 مترا، ويصل غاطسها إلى 15.5 متر. وتبرهن هذه الأرقام على نجاح أعمال التطوير المستمرة التي تتيح للميناء استيعاب الأجيال الحديثة من السفن ذات الحمولات الضخمة، بما يتماشى مع المعايير العالمية للنقل البحري.

 

​رؤية استراتيجية للتحول الى مركز لوجستي عالمي

 

​من جانبه، أوضح اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن هذا الحدث هو ثمرة لخطط التطوير التي تهدف إلى تعظيم القدرة الاستيعابية ورفع الكفاءة التشغيلية للميناء. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية القيادة السياسية وبدعم من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لتحويل مصر إلى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

​كفاءة في التشغيل ومعايير سلامة دقيقة

​وقد تمت عملية استقبال السفينة وتوجيهها للرسو على الأرصفة بتنسيق كامل بين إدارات الميناء المختلفة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة البحرية. وبدأت على الفور عمليات التفريغ باستخدام أحدث المعدات لضمان السرعة والدقة، مما يعكس الثقة المتزايدة التي يوليها كبار المشغلين والخطوط الملاحية العالمية لميناء دمياط كبوابة تجارية آمنة وفعالة تدعم سلاسل الإمداد والاقتصاد الوطني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة هيئة ميناء دمياط السفن العملاقة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل القيادة السياسية هندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية هيئة ميناء دمياط رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

مواد متعلقة

هيئة ميناء دمياط تستعد للتشغيل التجريبي لمحطة الحاويات "تحيا مصر 1"

النقل: حققنا قفزة في تصنيف الطرق وقللنا انبعاثات الكربون

أول عملية تراكي لسفينة غاز مسال على وحدة تغويز عائمة (صور)

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

النقل تكشف أبرز مميزات تطوير السخنة فى 7 نقاط

ميناء دمياط يواصل نشاطه البحري والتجاري ويُصدّر منتجات مصرية إلى أوروبا

استقبال 13 سفينة بميناء دمياط ومغادرة 11 خلال 24 ساعة

مصر تواصل نهضة النقل والمواصلات.. استثمار 2 تريليون جنيه لتحقيق نمو اقتصادي شامل.. طفرة غير مسبوقة في الموانئ المصرية.. وتصنيفات عالمية جديدة تعزز الاستثمار
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 23 يناير 2026

لا تنخدعوا بتحسن درجات الحرارة، تحذير عاجل من عاصفة ترابية وأمطار تضرب مصر اليوم

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع 4 أصناف وهذا موقف الطماطم

انخفاض الذرة و"كريستال" وارتفاع "سلايت"، أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

أسباب اعتراض المصري الديمقراطي على ضريبة الهاتف الشخصي المستورد

الزمالك يختتم تدريباته غدا استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

بتهمة الاتجار وجلب مواد مخدرة، إحالة سائق محافظ الدقهلية للجنايات

11500 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

خدمات

المزيد

11500 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع 4 أصناف وهذا موقف الطماطم

الصويا تواصل الارتفاع، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدولار يسجل 448.73 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها بتحقيق أمنيات طال انتظارها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية