​ميناء دمياط يكسر أرقامه القياسية باستقبال أكبر حمولة بضائع عامة في تاريخه

استقبل ميناء دمياط سفينة الصب الجاف (ZHI DA 88) التي ترفع علم بنما، والقادمة من الصين، ​في إنجاز نوعي يعزز مكانة ميناء دمياط كواحد من أهم المواني المحورية في المنطقة.

وتحمل السفينة على متنها شحنة قياسية من مادة "السلاج" تقدر بنحو 138 ألفا و200 طن، لتسجل بذلك أضخم حمولة بضائع عامة تدخل الميناء منذ افتتاحه.

​جاهزية فنية لاستقبال السفن العملاقة

​تأتي هذه الخطوة لتؤكد الجاهزية العالية للبنية التحتية في ميناء دمياط؛ حيث يبلغ طول السفينة 289 مترا، ويصل غاطسها إلى 15.5 متر. وتبرهن هذه الأرقام على نجاح أعمال التطوير المستمرة التي تتيح للميناء استيعاب الأجيال الحديثة من السفن ذات الحمولات الضخمة، بما يتماشى مع المعايير العالمية للنقل البحري.

​رؤية استراتيجية للتحول الى مركز لوجستي عالمي

​من جانبه، أوضح اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن هذا الحدث هو ثمرة لخطط التطوير التي تهدف إلى تعظيم القدرة الاستيعابية ورفع الكفاءة التشغيلية للميناء. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية القيادة السياسية وبدعم من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لتحويل مصر إلى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

​كفاءة في التشغيل ومعايير سلامة دقيقة

​وقد تمت عملية استقبال السفينة وتوجيهها للرسو على الأرصفة بتنسيق كامل بين إدارات الميناء المختلفة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة البحرية. وبدأت على الفور عمليات التفريغ باستخدام أحدث المعدات لضمان السرعة والدقة، مما يعكس الثقة المتزايدة التي يوليها كبار المشغلين والخطوط الملاحية العالمية لميناء دمياط كبوابة تجارية آمنة وفعالة تدعم سلاسل الإمداد والاقتصاد الوطني.

