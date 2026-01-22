الخميس 22 يناير 2026
تقاضى مستحقاته من رجل أعمال، الزمالك ينفي أحقية زيزو في 85 مليون جنيه

أكد مصدر بنادي الزمالك على ثقته مسؤولي النادي الكاملة في سلامة موقف القلعة البيضاء وثقته في انصاف لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة للنادي في شكواه التي تقدم بها ضد لاعبه السابق أحمد مصطفى زيزو.

أزمة الزمالك وزيزو

وأشار المصدر إلى أن صمت نادي الزمالك وعدم نشر أخبار حول هذه الشكوى بسبب أن النادي قدم كل الأوراق والمستندات التي تثبت صحة وسلامة موقفه في المطالبة بالتعويض المناسب من اللاعب بسبب ارتكابه أكثر من مخالفة وهو على ذمة الزمالك قبل انتقاله إلى النادي الأهلي، وآخر 
جلسة للتداول بشأن الشكوى كانت بتاريخ 30 /11/ 2025، والتي تم فيها تقديم كافة المستندات التي تؤكد الموقف السليم للزمالك.

وأوضح المصدر أن نادي الزمالك تقدم بملف نهائي شامل يتضمن مستندات تثبت أحقية النادي في نسبته من المواد الإعلانية والدعائية والإعلامية للجنة شؤون اللاعبين، وقدم أسطوانة مدمجة تحتوي على ملف كامل بتلك المواد. 

واسترشد النادي بالرد ضد شكوى اللاعب بالمثبت بالاتحاد من رسوم حال توثيق عقد اللاعب والتي تثبت أن ما يزعمه اللاعب من استحقاقه 85 مليون جنيه عار تمامًا من الصحة. 

كما برهن النادي على صحة موقفه من خلال تقديم عقود لاعبين آخرين محررة بذات الحقبة الزمنية والمصاغة بذات الآلية، وهو بيان إجمالي العقد ببند وتفصيله ببند خاص كصافي بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة.

تفاصيل مران الزمالك اليوم، فقرة بدنية وخططية وتأهيل عبد الله السعيد

الزمالك يعلن خضوع لاعبه لعملية جراحية في غضروف الركبة

واختتم المصدر كلامه، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك استرشد بأقوال عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بالفريق الأول، والذي قطع بتقاضي أحمد سيد زيزو كافة مستحقاته وفق عقده لتقاضيها من أحد رجال الأعمال الداعمين للنادي، وأن ما يدعيه اللاعب غير صحيح في محاولة منه للحصول على أموال من الزمالك بدون وجه حق.

