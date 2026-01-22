الخميس 22 يناير 2026
رياضة

الدوري السعودي، الاتحاد يتعادل مع القادسية 1-1 في الشوط الأول

كريم بنزيما
كريم بنزيما
تعادل فريق الاتحاد مع نظيره القادسية بنتيجة 1-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي الممتاز.

أهداف مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي 

افتتح الاتحاد التسجيل عن طريق كريم بنزيما من ركلة جزاء سجلها بنجاح في الدقيقة 29، فيما تعادل القادسية عن طريق جوليان كينونيس في الدقيقة 37.

تشكيل الاتحاد ضد القادسية 

حراسة المرمى: محمد العبسي.

الدفاع: الشنقيطي، بيريرا، حسن كادش، ماريو ميتاي.

الوسط: كانتي، دومبيا، فابينيو.

الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، حسام عوار.

تشكيل القادسية ضد الاتحاد

موقف اتحاد جدة والقادسية في الدوري السعودي

ويحتل فريق الاتحاد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، حققها من 8 انتصارات وثلاثة تعادلات، فيما تلقى أربع هزائم منذ انطلاق نسخة الموسم الحالي من دوري روشن.

في المقابل، يتواجد  نادي القادسية في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، جمعها من 10 انتصارات وثلاثة تعادلات، وتلقى هزيمتين منذ انطلاق الموسم.

ويسعى فريق الاتحاد إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تحسين مركزه والدخول في منطقة المنافسة على البطولة، كما يسعى التعاون لحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل الاستمرار في المنافسة بقوة على المراكز الاولى في جدول الترتيب.

الجريدة الرسمية