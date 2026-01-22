الزمالك يعلن خضوع لاعبه لعملية جراحية في غضروف الركبة

الخميس 22 يناير 2026
كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن تعرض عمار ياسر جناح الفريق الصاعد، لإصابة في غضروف الركبة خلال التدريبات الأخيرة للفريق.

وأضاف مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك قائلًا: "اللاعب سيخضع لعملية جراحية خلال الأسبوع المقبل، على أن يبدأ بعدها مرحلة التأهيل".

جدير بالذكر أن عمار ياسر من العناصر المميزة في قطاع الناشئين، والتي تم تصعيدها لصفوف الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الأخيرة، في إطار سياسة النادي بتصعيد العناصر المميزة من القطاع للتواجد مع الفريق الأول.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري  في الكونفدرالية، يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بإستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك برصيد 4 نقاط.

3-كايزر تشيفز نقطة.

4- زيسكو بدون نقاط.

الزمالك يفوز على المصري في كأس عاصمة مصر في بروفة الكونفدرالية 

وكان فريق الزمالك، قد حقق الفوز على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر 

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

