رياضة

ربنا كرمني بيكم، ناصر ماهر يودع الزمالك وجمهوره برسالة مؤثرة

ناصر ماهر
ناصر ماهر
حرص ناصر ماهر على توديع نادي الزمالك وجماهيره بعد رحيله عن الفريق وانضمامه لصفوف فريق بيراميدز بشكل رسمي.

وأعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم ناصر ماهر قادما من نادي الزمالك، لدعم خط الوسط خلال السنوات المقبلة.

ناصر ماهر يودع الزمالك وجمهوره برسالة مؤثرة 

وكتب ناصر ماهر عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك: “مش عارف أبدأ منين، لأن في حاجات مش سهلة تتقال، خصوصًا لما تكون بتتكلم جمهور عظيم زي جماهير الزمالك داخل القارة وخارجها، اسمحولي أعبّر عن حبي واحترامي ليكم، والله مش مجرد كلام”.

وتابع: “من أول يوم دخلت فيه النادي وأنا حاسس إن المكان ده فيه حاجة تتحب، يمكن عشان ده كيان كبير، أو عشان لاعبين كبار وشخصيات محترمة بتتحمل أكتر من أي حد، أو عشان الجمهور المختلف بأجوائه ودعمه ومتعتة، بس في الآخر الكورة ممكن تخليك تسيب مكان بتحبه”.

وواصل: “أنا بحبكم جدًا والله، النهارده آخر يوم ليا في نادي الزمالك، النادي اللي اتشرفت إني ألبس التيشيرت التاريخي بتاعه، ودافعت عنه بكل إخلاص وحب. انتوا خلتوني نجم بجد، ودائمًا بقول إن ربنا أكرمني بجمهور الزمالك”.

وقال: “يمكن الرحلة خلصت دلوقتي بسبب ظروف النادي الصعبة، وأتمنى أكون جزء ولو بسيط في وقت الأزمة المالية، وأقدر أساعد النادي، لأن الزمالك كيان كبير ويستحق إن الواحد يضحي عشانه. وبالنسبة لي الرحلة لسه فيها فصل تاني... إمتى؟ الله أعلم”.

وأتم: “بشكر كل زملائي اللاعبين، الرجالة بجد في كل المواقف، وبشكر إدارة نادي الزمالك كابتن حسين لبيب، وبشكر جميع المدربين اللي تدربت معاهم”.
 

بيراميدز يضم ناصر ماهر

ويعد ناصر ماهر واحدا من أبرز اللاعبين في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، وهو من مواليد 8 فبراير من عام 1997.

وبدأ ناصر ماهر مشواره في صفوف الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن يتنقل بين أندية بتروجت وسموحة ومودرن سبورت والزمالك قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي بيراميدز.

والتحق ناصر ماهر ببعثة نادي بيراميدز في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان في دوري الأبطال بعد قيده محليا وقاريا.

أحمد سليمان مستنكرا انضمام ناصر ماهر لـ بيراميدز: لا تعليق 

انتقد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رحيل ناصر ماهر لاعب الأبيض إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان ناصر ماهر انضم إلى صفوف الزمالك في الفترة التي كان يتولى خلالها أحمد سليمان الإشراف على ملف الكرة بالنادي.

وفي أول رد فعل لأحمد سليمان على انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز، اكتفى بنشر مجموعة صور قديمة عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، تعود للحظة توقيع ناصر ماهر على عقود انضمامه إلى الزمالك، وكتب: لا تعليق، في إشارة تحمل دلالات واضحة على رفضه إتمام الصفقة.

